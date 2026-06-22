יוצר פאודה מגיב לסערה: "היינו חייבים להזהיר את הצופים"

מהלך יוצא דופן של חברת הלוויין yes ועורר סערה רבה בקרב עולם הטלוויזיה והקהל המקומי: החברה פרסמה הודעה חריגה ורשמית המזהירה את קהל הצופים מפני צפייה בפרקים 7 ו-8 בעונה החדשה של סדרת האקשן המצליחה 'פאודה'. הסיבה לצעד המניעתי היא העובדה שעלילת פרקים אלו צוללת ישירות אל אירועי טבח שבעה באוקטובר.

בעקבות המהלך, התראיין אבי יששכרוף, מיוצרי הסדרה, לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, והסביר את הרקע והמניעים שעמדו מאחורי ההחלטה הדרמטית והרגישה. "חוזרים לשעות הקשות ביותר" "ניגשנו לשני הפרקים האלה בחרדת קודש", שיתף יששכרוף בתחושותיו ובתהליך היצירה המורכב. "כתבנו וצילמנו אותם בחרדת קודש עוד יותר גדולה. יש פה כל כך הרבה אנשים עם פוסט־טראומה במדינה הזאת, ואנחנו חוזרים לרגעים האלה, לשעות הקשות של שלוש בבוקר ולאחר מכן לשש ועשרים ותשע בבוקר. אם האנשים האלה יצפו בזה, זה יעורר אצלם משהו קשה. לכן היינו חייבים להזהיר את הצופים".

עוד באותו נושא דני סירקין: "בלי פאודה כנראה שלא הייתה קמה טהרן" אבי לודמיר

יוצר הסדרה ביקש להדוף לחלוטין את הטענות או המחשבות כי מדובר בסוג של גימיק שיווקי שנועד לייצר כותרות לקראת שידור העונה.

"זה לא מהלך של יחסי ציבור, זה נושא שיקר לליבנו", הדגיש יששכרוף. בסיום דבריו, פנה יששכרוף באופן ישיר לצופים שחשים כי החזרה לאותן שעות על המסך עלולה להכביד עליהם, והציע להם חלופה פשוטה: "מי שמרגיש שזה יוצר לו אי נוחות, שיוותר על הפרקים האלה. לא יקרה כלום מבחינת עלילה, בשבוע הבא ממשיכים שוב בפרקים הרגילים".