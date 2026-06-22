משה כורסיה חושף: "התקפי חרדה העירו אותי בלילות בלי אוויר"

משה כורסיה משחרר היום את "תקופה", סינגל חדש ואישי במיוחד שכתב יחד עם גל ג'ו כהן ואלמוג קריאף. לצד הלחן הכובש, כורסיה בוחר לחשוף בשיר את ההתמודדות שלו עם לחץ, חרדה, חוסר שקט והחיפוש אחר איזון בתוך המרוץ הבלתי פוסק של החיים.

האזינו לשיר החדש של משה כורסיה - "תקופה"

מילות השיר מתארות תחושות של עייפות, בדידות ובלבול, לצד רצון אמיתי לעצור לרגע ולהתחבר מחדש לעצמו. בין השורות הוא שר: "אני צריך לישון ואני לא ישן", "מתפלל כל יום אבל לא מכוון" ו-"שמישהו יעזור כי אני מפחד ממני" - משפטים שמעניקים הצצה כנה לתקופה מורכבת שעבר. "רדפתי אחרי החלום בכל הכוח" לדברי כורסיה, השיר נולד מתוך מציאות אישית לא פשוטה. "את 'תקופה' כתבתי בתקופה שבה רדפתי אחרי החלום בכל הכוח. שלושה אולפנים ביום, עבודה מסביב לשעון, ובסוף גם התקפי חרדה שהעירו אותי בלילות בלי אוויר", שיתף. לדבריו, השיר עוסק במאבק מול הרצון להספיק הכול מהר ובמחיר שהמרדף הזה גובה. "אני עוד לומד למצוא כוח דווקא בתפילה ובאמונה. להבין שלא הכול תלוי בי, שמה שצריך להגיע יגיע בזמן שלו, ושגם בתוך כל המרוץ אפשר פשוט לעצור, לנשום ולהודות".

משה כורסיה ( טרלן בן אבי )

גם מסע של אמונה

לצד ההתמודדות האישית, "תקופה" נוגע גם בחיבור של כורסיה לאמונה. לאורך השיר משולבים מסרים של תפילה, השגחה וניסיון לשחרר שליטה, כשהפזמון חוזר אל המשפט: "אמרו לי שהכול מלמעלה".

עבור כורסיה, נראה ש"תקופה" הוא הרבה יותר משיר חדש - אלא תיעוד כן של רגע בחיים, כזה שרבים עשויים למצוא בו את עצמם.

בזמן שהוא מצטלם לעונה החדשה של מחוברים וחושף את חייו מול המצלמות, נדמה שגם במוזיקה הוא בוחר להסיר שכבות ולהציג את עצמו כפי שהוא - עם הפחדים, השאלות והאמונה שמלווה אותו בדרך.