הקרב בין כאן 11 לערוץ 14 הסתיים בהשפלה מפתיעה

מפת הרייטינג של הטלוויזיה בישראל עוברת טלטלה בשבועות האחרונים, בעיקר בזכות שידורי מונדיאל 2026 בתאגיד "כאן", שמצליחים לשאוב אליהם נתחי צפייה משמעותיים ולשבש את ההגמוניה של הערוצים המסחריים. נתוני הצפייה של אמש (ראשון) מציגים תמונה מרתקת של תחרות ראש בראש, כאשר בערוץ 14 מציגים יציבות אך מתקשים לטפס מעבר לרצועה הרביעית.

המונדיאל נושף בעורף של קשת ורשת ברצועת הפריים טיים, תוכנית הדגל של קשת 12, "חתונה ממבט ראשון", ממשיכה לשמור על מעמדה כמובילת הערב עם נתון של 13.2% רייטינג. מיד אחריה, במקום השני, התברג הריאליטי "האח הגדול" של רשת 13 שהניב 12.4%. את ההפתעה של הערב מספק כאן 11, שם המשדר הישיר מהמונדיאל (במפגש בין בלגיה לאיראן) גרף נתון דו-ספרתי מרשים של 11.2% והתייצב במקום השלישי. במקום הרביעי נעצרו ינון מגל ופאנל "הפטריוטים" בערוץ 14, שרשמו נתון יציב של 7.5%. את הטבלה סוגרת רשת i24NEWS עם התוכנית "הישראלים" שהסתפקה ב-0.4%.

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מהדורת חדשות כאן עוקפת את המתחרות

בגזרת החדשות של השעה שמונה, חברת החדשות של קשת 12 שומרת על הבכורה ללא עוררין ומחזיקה במקום הראשון עם 11.5% צפייה.

אלא שהדרמה האמיתית התרחשה במקום השני, שם התמקמה מהדורת חדשות כאן (ששודרה בטיימינג מאוחר יותר בשל אילוצי לוח המשחקים) והשיגה 6.7% רייטינג. המהדורה של ערוץ 14 הגיעה למקום השלישי עם 6%, ועקפה את מהדורת חדשות 13 שרשמה ערב חלש של 4.6% בלבד. מהדורת החדשות של i24NEWS נעלת את הרשימה עם 0.9%.