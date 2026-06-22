השילוב שידענו שאנחנו צריכים: מה הקשר בין נועם בתן ואודיה?

נועם בתן צפוי להתארח במופע הענק של אודיה באצטדיון רמת גן ביום חמישי הקרוב. מדובר באחד מאירועי המוזיקה הגדולים של השנה, עליו עובדת אודיה כבר חודשים ארוכים, וצפוי למשוך עשרות אלפי צופים, זאת על פי פרסום ראשון ב-mako.

עבור בתן, שפרץ לתודעה של הקהל הישראלי בשנה האחרונה והגיע עד לבמת האירוויזיון, מדובר בעוד ציון דרך משמעותי בקריירה. אם אכן יעלה לבמה לצד אודיה, הוא יופיע מול אחד הקהלים הישראליים הגדולים ביותר בקריירה שלו עד כה.

נועם בתן ב ( חשבון היוטיוב הרשמי של האירוויזיון )

הרמזים שהמעריצים לא פספסו

עוד לפני הפרסום, השניים החלו לפזר ברשתות החברתיות רמזים שעוררו לא מעט סימני שאלה בקרב המעריצים.

נועם בתן העלה לסטורי צילום מסך של שיחה עם איש קשר בשם "אליס" - שם שמזוהה במיוחד עם אודיה בעקבות השיר "אליס", אותו כתבה על עצמה והפך לאחד השירים המזוהים איתה.

זמן קצר לאחר מכן, אודיה העלתה לסטורי צילום מסך משלה, שבו נראתה שיחה נכנסת מאיש קשר בשם "מישל" - רמז ברור לשיר "מישל", איתו ייצג נועם בטן את ישראל באירוויזיון.

עבור המעריצים, החיבור בין שני הסטוריז היה כמעט מיידי, ורבים העריכו כי מדובר ברמז לקראת שיתוף פעולה או הופעה משותפת.

אודיה ( צילום: רפי דלויה )

אחרי האירוויזיון - בדרך לאצטדיון

כעת נראה שהרמזים אכן הובילו לדבר האמיתי. אם יתארח במופע, בטן צפוי לעלות לבמה מול עשרות אלפי צופים באצטדיון רמת גן, במה שנחשב לאחד ממופעי המוזיקה המדוברים של הקיץ.

אחרי שייצג את ישראל על הבמה הגדולה באירופה, הפעם הוא צפוי לפגוש מקרוב קהל ישראלי עצום ולהשתלב באירוע השיא של אודיה - מופע עליו עמלה במשך חודשים ארוכים ושצפוי לכלול לא מעט הפתעות נוספות.