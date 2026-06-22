דרום קוריאה: שר המשפטים לשעבר נידון ל-25 שנות מאסר

דרמה נוספת בדרום קוריאה: שר המשפטים לשעבר, פארק סונג-ג'יי, נידון על ידי בית המשפט לעונש של 25 שנות מאסר, זאת בעקבות חלקו בהליך ההכרזה על משטר צבאי שבוצע בדצמבר 2024 על ידי הנשיא דאז יון סוק יול.
גזר הדין של סונג-ג'יי מגיע בהמשך להרשעות של הנשיא יון, שהודח מתפקידו בעקבות האירוע. בינואר יון נידון ל-5 שנות מאסר כשהורשע בזיוף של מסמך רשמי הקשור להכרזתו על המשטר הצבאי, בהשמדת ראיות ובכך שמנע מהרשויות לעצור אותו אחרי ההכרזה. חודש לאחר מכן, הוא נידון למאסר עולם על המרדה ושימוש לרעה בסמכות.
בגזר הדין נקבע כי יון גייס את כוחות האבטחה שלו כדי לחסום את הרשויות מלבצע את צו המעצר נגדו. "הנאשם ניצל לרעה את השפעתו העצומה כנשיא כדי למנוע ביצוע צווים לגיטימיים באמצעות פקידים משירות האבטחה" נכתב. "בפועל, הוא 'הפריט' עובדי ציבור הנאמנים לרפובליקה של קוריאה לטובת ביטחונו האישי ורווח אישי".
כזכור, יון הודח מתפקידו אחרי שהכירז על החלת משטר צבאי ב-3 בדצמבר 2024, בטענה ל"חשש לביטחון המדינה". יון האשים גורמי אופוזיציה כי חברו לצפון קוריאה בניסיון לפגוע ביציבות המדינה, והאשים את מנהיגי האופוזיציה בתמיכה בתוכניות אלה.
בעקבות ההכרזה כוחות מיוחדים פלשו לפרלמנט וחיילים נפרשו ברחובות הבירה סאול, והתנגשויות רבות עם אזרחים התפשטו ברחובות. אחרי מספר שעות ההחלטה למשטר הצבאי נפסלה פה אחד בפרלמנט, ומספר שבועות לאחר מכן הפרלמנט הצביע בעד הדחתו של יון – כשגם חלק מחברי מפלגתו הצביעו בעד הדחתו. בשלב הזה בית המשפט העליון במדינה נדרש לאשר את ההדחה כדי להביא באופן סופי להדחתו ולהכרזה על בחירות חדשות.
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