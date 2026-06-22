דרום קוריאה: שר המשפטים לשעבר נידון ל-25 שנות מאסר

דרמה נוספת בדרום קוריאה: שר המשפטים לשעבר, פארק סונג-ג'יי, נידון על ידי בית המשפט לעונש של 25 שנות מאסר, זאת בעקבות חלקו בהליך ההכרזה על משטר צבאי שבוצע בדצמבר 2024 על ידי הנשיא דאז יון סוק יול.

גזר הדין של סונג-ג'יי מגיע בהמשך להרשעות של הנשיא יון, שהודח מתפקידו בעקבות האירוע. בינואר יון נידון ל-5 שנות מאסר כשהורשע בזיוף של מסמך רשמי הקשור להכרזתו על המשטר הצבאי, בהשמדת ראיות ובכך שמנע מהרשויות לעצור אותו אחרי ההכרזה. חודש לאחר מכן, הוא נידון למאסר עולם על המרדה ושימוש לרעה בסמכות.

בגזר הדין נקבע כי יון גייס את כוחות האבטחה שלו כדי לחסום את הרשויות מלבצע את צו המעצר נגדו. "הנאשם ניצל לרעה את השפעתו העצומה כנשיא כדי למנוע ביצוע צווים לגיטימיים באמצעות פקידים משירות האבטחה" נכתב. "בפועל, הוא 'הפריט' עובדי ציבור הנאמנים לרפובליקה של קוריאה לטובת ביטחונו האישי ורווח אישי".