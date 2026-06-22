אוראל צברי זועם: "ממשיכים ללכת לנו על הראש ולהשתין עלינו"

השחקן והקומיקאי אוראל צברי מוכר לציבור בעיקר בזכות ההומור, החיקויים והאנרגיה החיובית שלו, אך היום (שני) הוא בחר לשתף את מאות אלפי עוקביו דווקא בתחושות קשות של תסכול וזעם לנוכח המצב המדיני-ביטחוני.

צברי שיתף בחשבון האינסטגרם שלו צילום מסך של כותרת חדשותית, המדווחת על כך שהמתווכות הבינלאומיות (בהן קטאר ופקיסטן) הכריזו על הקמת "תא למניעת חיכוך" בלבנון – מהלך שגובש בהסכמת ארצות הברית, איראן ולבנון, אך ללא שיתופה או מעורבותה של מדינת ישראל.

הדיווח הזה הצית את כעסו של צברי, שלא חסך במילים קשות ותקף את התנהלות הקהילה הבינלאומית: "מתי יפסיקו למכור לנו 'הסכמים' או שמות מפוצצים כמו 'תא למניעת חיכוך' ולא יתנו לנו להיות צד לסיכומים המטופשים שלהם?" תהה צברי בכאב. "ממשיכים ללכת לנו על הראש, ולהשתין עלינו ומצפים שנחשוב שזה גשם".

"הגיע הזמן שהמדינה תעמוד על רגליה האחוריות"

בהמשך הסטורי, קישר צברי בין מידור הישראלים מההסכמים לבין אנטישמיות היסטורית: "זו אותה האנטישמיות מפעם שלובשת צורות חדשות. ליהודים אסור לנצח במלחמות, לא משתפים אותנו. נמאס, יש לנו מדינה והגיע הזמן שהמדינה תעמוד על רגליה האחוריות".

צברי סיכם את דבריו בתמיהה על ההיגיון שמאחורי המהלך וחתם במסר תקיף: "כולם שותפים להסכם, כולל לבנון. אבל אנחנו לא... נשמע הגיוני בכלל למישהו?! לכו לעזאזל".