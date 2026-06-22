התראה מטאורולוגית בישראל: "סכנה ביממה הקרובה"

מזג האוויר הקיצי מגיע לשיאו עם התפתחות תנאי חום קיצוניים באזורים נרחבים בארץ. השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (שני) שורה של אזהרות חמות מפני עומסי חום חריגים, החל מרמת סיכון צהובה ועד לרמת סיכון כתומה וחמורה, המלווה בחשש ממשי לפגיעה בריאותית ושיבושים בתשתיות.

האזהרה החמורה ביותר – אזהרה כתומה – הופעלה עבור אזור בקעת הירדן, והיא תהיה בתוקף החל מהשעה 11:00 בבוקר ועד לשעה 19:00 בערב. באזור זה קיים חשש כבד מהתייבשות ומכות חום, לצד סכנה לפגיעה במבוגרים, חולים כרוניים ואנשים בטיפול רפואי שאין להם גישה לסביבה ממוזגת. כמו כן, קיים חשש מפגיעה בבעלי חיים, היווצרות תנאי עבודה קשים מחוץ למבנים, שיבושים באספקת החשמל עקב התחממות קווי ההולכה, ואף עיכובים בהמראות ונחיתות בשל חום המסלולים.

מבקעת כנרות ועד הערבה: אזהרות צהובות ברחבי הארץ

במקביל לבקעת הירדן, שורה ארוכה של אזורים נוספים נמצאים תחת אזהרה צהובה לעומס חום, המצביעה על תנאים סביבתיים קשים ומסוכנים.

אזהרה צהובה תיכנס לתוקף החל מהשעה 12:00 בצהריים ועד לשעה 20:00 בערב באזורים הבאים: עמק בית שאן, בקעת כנרות, צפון ודרום מדבר יהודה וים המלח, ובאזור הערבה. באזורים אלו ייתכנו מקרים של התייבשות, תנאים קשים לעובדים בשטח פתוח ופגיעות זמניות ברשת החשמל.

באזור עמק החולה הופעלה אזהרה צהובה ממוקדת וקצרה יותר, אשר תהיה בתוקף בין השעות 12:00 בצהריים ל-15:00 בצהריים.

כך תתגוננו: ההנחיות המצילות חיים של גורמי המקצוע

בעקבות התנאים הקיצוניים, מפרסמים גורמי הרפואה וההצלה שורה של המלצות קריטיות להתנהגות נכונה במהלך שעות השיא של החום:

מומלץ להקפיד על שהייה במקומות מוצלים, מאווררים או ממוזגים, ולשמור על שתייה מרובה של מים בכמות ראויה. במידה וקיימת חובה לצאת לשטח הפתוח, יש לחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים. לציבור הנהגים מומלץ לעצור להתרעננות מעת לעת במהלך הנסיעה.

חל איסור מוחלט להשאיר בני אדם או בעלי חיים בתוך כלי רכב סגורים שאינם ממוזגים, ואף לא לפרק זמן קצר. כמו כן, בני משפחה ושכנים מתבקשים לגלות ערנות מוגברת ולבדוק באופן יזום את שלומם של קשישים ואוכלוסיות בסיכון המתגוררות בסביבתם.