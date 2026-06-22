סרוגים
לאחר שקידמו מתווי טרור:

צה"ל חיסל שני מחבלים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה

צה"ל חיסל בצפון רצועת עזה את אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה ואת מפקד מערך הצליפה בעיר עזה, לאחר שניסו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב

08:03
תגובות
המחבלים שחוסלו
המחבלים שחוסלו | צילום: צילום: דובר צה"ל

ה"ל תקף בסוף השבוע (ש') בצפון רצועת עזה וחיסל את אחמד מוניר חליל זאזא, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה במרחב העיר עזה.

המחבל פעל לייצור וחלוקת אמצעי לחימה בין הפלוגות ושימש כאחראי על בניית מטענים ובתים ממולכדים.

בעת האחרונה, זאזא ניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

חדשות סרוגים

בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, צה"ל חיסל את המחבל חסין צפדי, מפקד מערך הצליפה בעיר עזה.

צפדי היה אחראי לאורך המלחמה על כלל מתווי הצליפה נגד כוחותינו במרחב העיר עזה.

בתקופה האחרונה, צפדי הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש, וניסה לפעול להכשרת מחבלים ולקידום מתווי צליפה נוספים נגד כוחות צה"ל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הניתוחים, הפרשנויות והסיפורים החמים, מוגשים בצורה מעמיקה וממוקדת ישר למייל

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0

עוד בחדשות

תגובות