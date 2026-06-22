צה"ל חיסל שני מחבלים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה

ה"ל תקף בסוף השבוע (ש') בצפון רצועת עזה וחיסל את אחמד מוניר חליל זאזא, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה במרחב העיר עזה.

המחבל פעל לייצור וחלוקת אמצעי לחימה בין הפלוגות ושימש כאחראי על בניית מטענים ובתים ממולכדים. בעת האחרונה, זאזא ניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

עוד באותו נושא בזמן שעשרות מחבלים במנהרה: בישראל שוקלים מהלך מפתיע חדשות סרוגים

בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, צה"ל חיסל את המחבל חסין צפדי, מפקד מערך הצליפה בעיר עזה.

צפדי היה אחראי לאורך המלחמה על כלל מתווי הצליפה נגד כוחותינו במרחב העיר עזה.

בתקופה האחרונה, צפדי הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש, וניסה לפעול להכשרת מחבלים ולקידום מתווי צליפה נוספים נגד כוחות צה"ל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.