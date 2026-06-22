הח"כ מתריע: "הליכוד עלול להימחק בתוך 8 שנים"

ח"כ דוד ביטן תקף הבוקר (שני) את היוזמה להחליף את שיטת הפריימריז בליכוד בוועדה מסדרת, והזהיר כי מהלך כזה עלול לפגוע קשות במפלגה ואף להוביל, לדבריו, להיעלמותה בעתיד.
בריאיון לרדיו 103FM אמר ביטן "השיטה של ועדה מסדרת לא מתאימה לליכוד. אי אפשר לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הבחירות".
ביטן התייחס גם לעמדתו של ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, שלדבריו היה מעדיף לקבל השפעה רחבה יותר על הרכב הרשימה.
"הוא היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את חברי הכנסת בעצמו. זה מדגדג לו בידיים, אבל זה לא מתאים לליכוד", טען.
כאשר נשאל האם נתניהו מבין משהו שהוא עצמו מפספס, השיב ביטן כי לדעתו מדובר במהלך שגוי מבחינה פוליטית וארגונית.
"החיות של הליכוד תסתיים"
לדבריו, ביטול הפריימריז יפגע במנגנון הפוליטי של המפלגה ובפעילות השטח שלה.
"החיות של הליכוד תסתיים חודשיים לפני הבחירות. זה יפגע בליכוד", אמר.
כשנשאל האם הליכוד עלול להימחק כתוצאה מהמהלך, השיב: "לדעתי כן, תוך שמונה שנים".
"מפלגות נמחקו לאורך השנים. אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי", אמר.
ההצעה לנתניהו
לצד הביקורת, הציע ביטן לנתניהו פתרון ביניים שיאפשר לו להשפיע על הרשימה מבלי לבטל את מנגנון הפריימריז.
"אני אמרתי לו: אם אתה רוצה כל כך למנות, תביא שלושה אנשים שירימו את הרשימה ואף אחד לא יתנגד להם", סיפר, "אם אתה תביא אותם, אף אחד לא יתנגד".
תגובות
אני רק שאלה- איפה מחזיקה אותך לכאורה הפרקליטות כדי להיכנס בביבי... ליכוד ללא ביבי לא קיים כמו ש 100000 ללא ה 1 זה אפס.
הוצא את ביבי מהליכוד ואין ליכוד ואתה לכאורה בכלא מר ביתן.