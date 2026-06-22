הח"כ מתריע: "הליכוד עלול להימחק בתוך 8 שנים"

ח"כ דוד ביטן תקף הבוקר (שני) את היוזמה להחליף את שיטת הפריימריז בליכוד בוועדה מסדרת, והזהיר כי מהלך כזה עלול לפגוע קשות במפלגה ואף להוביל, לדבריו, להיעלמותה בעתיד.

בריאיון לרדיו 103FM אמר ביטן "השיטה של ועדה מסדרת לא מתאימה לליכוד. אי אפשר לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הבחירות".

ביטן התייחס גם לעמדתו של ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו, שלדבריו היה מעדיף לקבל השפעה רחבה יותר על הרכב הרשימה.

"הוא היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את חברי הכנסת בעצמו. זה מדגדג לו בידיים, אבל זה לא מתאים לליכוד", טען.

כאשר נשאל האם נתניהו מבין משהו שהוא עצמו מפספס, השיב ביטן כי לדעתו מדובר במהלך שגוי מבחינה פוליטית וארגונית.