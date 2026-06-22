חשד לשחיתות ציבורית: ראש רשות מקומית עוכב לחקירה בלהב 433

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עיכבה הבוקר (שני) ראש רשות מקומית לחקירה, במסגרת חקירה בחשד למעורבות בעבירות של שחיתות ציבורית.
על פי הודעת המשטרה, החקירה החלה באופן סמוי בעקבות מידע שהתקבל ביחידה, ולאחר איסוף ממצאים וראיות הוחלט הבוקר לעבור לשלב הגלוי של החקירה.
במסגרת הפעילות עוכב ראש הרשות לחקירה, ובמקביל נערכים חיפושים בביתו, במשרדי הרשות המקומית ובמוקדים נוספים. בנוסף, בכירים נוספים ברשות זומנו לחקירה.
מבצע אכיפה רחב
במקביל לחקירה, מבצעים חוקרי יאח"ה שורה של פעולות חקירה ואכיפה במספר אתרים ברחבי המועצה.
לחקירה שותפים גופי אכיפה ופיקוח רבים, בהם המנהל האזרחי, רשות המסים, חברת החשמל, הפרקליטות האזרחית והרשות לאכיפה במקרקעין, כאשר כל אחד מהגופים פועל בהתאם לתחום אחריותו.
במשטרה הדגישו כי החקירה נמצאת בשלביה הראשוניים וכי צפויות פעולות חקירה נוספות בהמשך.
תגובות
מעניין מי זה ראש העיר שחשוד