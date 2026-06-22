שני מחבלים חוסלו בעת שהשליכו בקבוקי תבערה לעבר כרמי צור

לוחמי יחידה 636 חיסלו הלילה שני מחבלים שניסו לבצע פיגוע באמצעות בקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור שבחטיבת עציון.

מחבל נוסף נוטרל, בעוד כוחות צה"ל מנהלים סריקות אחר חשודים נוספים שנמלטו מהמקום.

על פי הודעת צה"ל, במהלך מארב יזום של לוחמי יחידה 636 זוהו מספר מחבלים שהציתו צמיגים ויידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב.

הלוחמים הגיבו בירי לעבר המחבלים, חיסלו שניים מהם וניטרלו מחבל נוסף.

בצה"ל הדגישו כי אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון.