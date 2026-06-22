בזמן שעשרות מחבלים במנהרה: בישראל שוקלים מהלך מפתיע

במערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על מתחם המנהרות של חיזבאללה בכפר תבנית שבדרום לבנון, במהלך שעשוי לשמש מבחן ראשון ליכולתו ולנכונותו של הצבא הלבנוני לפעול נגד ארגון הטרור.

על פי הפרסום בחדשות 12, גורמים המעורים בפרטים אומרים כי האפשרות עלתה בימים האחרונים בדיונים בדרג המדיני והצבאי, וצפויה לעלות לדיון כבר בסבב המשא ומתן הקרוב שייערך ביום שלישי. מבחן ראשון לצבא לבנון בישראל מעריכים כי העברת האחריות למתחם לידי צבא לבנון עשויה להוות הזדמנות לבחון האם הוא מסוגל לפעול באופן עצמאי וגלוי נגד חיזבאללה. "זו יכולה להיות אבן בוחן ליכולת ולמוטיבציה של צבא לבנון לטפל באופן פומבי ותקדימי בחיזבאללה", אמר גורם ישראלי. עם זאת, במערכת הביטחון מדגישים כי לאורך השנים התקשה צבא לבנון לפעול נגד הארגון, בין אם בשל מגבלות מבצעיות ובין אם בשל היעדר רצון להתעמת עמו.

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עשרות מחבלים בתוך המתחם

הכפר תבנית הפך בשבוע האחרון לאחד ממוקדי הלחימה המרכזיים של צה"ל בדרום לבנון. לפי הערכות מערכת הביטחון, בין 30 ל־40 מחבלי חיזבאללה שוהים כיום בתוך מתחם תת־קרקעי גדול באזור.

כוחות צה"ל שולטים בשטח שמעל המנהרות, אך בשל הסכם הפסקת האש אינם נכנסים אליהן בשלב זה.

מדובר במתחם תת־קרקעי אסטרטגי רחב היקף באזור הבופור ועלי א־טאהר, הכולל רשת מנהרות מסועפת שבה פועלים מחבלי הארגון.

בצה"ל מגדירים את השמדת המתחם כאחד היעדים המרכזיים של הפעילות בדרום לבנון, אולם מגבלות הפסקת האש מונעות בשלב זה כניסה קרקעית למנהרות עצמן.