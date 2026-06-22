בלי להזכיר את ישראל: ארה"ב ואיראן סיכמו על 'תא למניעת חיכוך' בלבנון

המושב הראשון של השיחות בדרג הבכיר במסגרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הסתיים הלילה (בין ראשון לשני) באתר הנופש בירגנשטוק שבשווייץ.

בתום הדיונים הכריזו המדינות המתווכות, קטאר ופקיסטן, על שורת הסכמות ראשוניות ועל התקדמות לעבר הסכם קבע. בהודעה משותפת שפרסמו דוחא ואיסלאמבאד נמסר כי השיחות התקיימו "באווירה חיובית ובונה" וכי הושגה "התקדמות מעודדת", לרבות הקמת מנגנונים להמשך השיחות הטכניות בין הצדדים. לפי ההודעה, הוחלט על הקמת ועדה בכירה שתפקח על יישום מזכר ההבנות ותנהל את תהליך התיווך. עוד סוכם כי יוקמו קבוצות עבודה שיעסקו בסוגיות הגרעין, הסנקציות, מנגנוני פיקוח ויישוב מחלוקות. המתווכות הודיעו כי הושגה הסכמה על מפת דרכים שנועדה להביא להסכם סופי בתוך 60 ימים, כאשר כבר בימים הקרובים צפויות להתחדש השיחות הטכניות בבירגנשטוק.

ערוץ מיוחד להורמוז ותא למניעת חיכוך בלבנון

אחת ההחלטות המרכזיות שעליהן הוכרז היא הקמת ערוץ תקשורת ייעודי בין הצדדים במטרה למנוע תקריות במצר הורמוז ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים באזור.

בנוסף, הצדדים הודיעו על הקמת "תא למניעת חיכוך" הקשור ללבנון, אשר יפעל בתיווך קטאר ופקיסטן. מטרת התא, לפי ההודעה, היא להבטיח את המשך הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למזכר ההבנות שנחתם.

בהודעה הרשמית לא הוזכרה ישראל, אף שהמנגנון החדש צפוי לעסוק באחת הזירות הרגישות ביותר באזור.

עראקצ'י: "המבחן האמיתי הראשון"

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, בירך על התקדמות השיחות והעניק קרדיט למאמצי התיווך של קטאר ופקיסטן.

לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו הוענקו הקלות מסוימות בנוגע לייצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, שוחררו חלק מהנכסים האיראניים שהוקפאו והחלה תוכנית רחבה לשיקום ופיתוח כלכלי באיראן.

עם זאת, עראקצ'י הדגיש כי "המבחן האמיתי הראשון" של ההבנות החדשות יהיה פעילותו של תא מניעת החיכוך בלבנון והיכולת ליישם בפועל את ההסכמות שהושגו סביב הזירה הלבנונית.

המשך השיחות הטכניות צפוי להתקיים במהלך השבוע הקרוב בשווייץ, כאשר המטרה המוצהרת של הצדדים היא להגיע להסכם קבע בתוך כחודשיים.