סדרת גמר הפלייאוף בליגת ווינר סל התחילה הערב מחדש. אחרי שניצחה בשני המשחקים הראשונים בסדרת גמר הפלייאוף, נוצחה מכבי ת"א במשחק השלישי 80-74, וסדרת הגמר תמשיך למשחק רביעי שיערך ביום שלישי הקרוב(23.06.26, היכל מבטחים-מנורה 20:50).

מכבי רדפה אחרי הפועל לאורך כל המשחק, ולא הצליחה ליצור הובלה משמעותית במהלכו ובנוסף הורגש חסרונם של הפצועים בלאט, לביא ולוני ווקר.

השחקן המצטיין בהפועל ת"א היה ואסיליה מיציץ' עם 29 נקודות ו-5 אסיסטים. במכבי הצטיין ג'ימי קלארק עם 24 נקודות וגם לודברג והורד עזרו אך זה לא הספיק הפעם.

השחקן הגרוע במכבי ת"א הערב היה רומן סורקין שסיים את המשחק עם 0 נקודות ו-3 עבירות.

במקרה שסדרת גמר ווינר סל לא תוכרע ביום שלישי, ייערך משחק חמישי ביום חמישי הקרוב.