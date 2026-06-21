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חדשות פוליטי מדיני

בעקבות הקריסה בסקרים: ההחלטה של בנט ולפיד

בצל ההתרסקות בסקרים ואיבוד הובלת הגוש שמאל - מרכז לגדי איזנקוט, יאיר לפיד ונפתלי בנט קיבלו הערב החלטה משותפת

22:45
4 תגובות
בנט ולפיד
בנט ולפיד | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

על רקע השינויים הדרמטיים במפת המנדטים והפסד הובלת הגוש לטובת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, קיימו הערב (ראשון) נפתלי בנט ויאיר לפיד מפגש מטות משותף וראשון מסוגו, במטרה לתאם עמדות ולבלום את התחזקותו של המתחרה הגדול משמאל.

המפגש נערך בצל לחץ גובר במטות השניים בעקבות הסקרים האחרונים, המצביעים על התרסקות מסוימת בכוחם ועל העברת הבכורה במחנה לידיו של איזנקוט. המטרה המרכזית של הכינוס הייתה לייצר חזית אחידה ולמנוע זליגת קולות נוספת.

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ההנחיה לפעילים: "לא תוקפים את איזנקוט"

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', במהלך המפגש הסגור, מי שהגדיר את אסטרטגיית הקמפיין החדשה של הגוש הוא היועץ האסטרטגי הבכיר של בנט, ליאור חורב.

חורב פנה באופן ישיר לפעילים הרבים שנכחו באולם והציג קו ברור שנועד למנוע מלחמות פנימיות בתוך המחנה, שעשויות להבריח מצביעים פוטנציאליים. "לא תוקפים את איזנקוט", הנחה חורב את הפעילים בצורה חד-משמעית, מתוך הבנה כי תקיפת הרמטכ"ל לשעבר עלולה לחזור אליהם כבומרנג פוליטי.

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תגובות

4
2
נועה
לפני 53 דקות

גדי איזנקוט, הציבור מחפש מנהיגות אחראית ונקיית כפיים שתשקם את המדינה. השקרים של הממשלה הנוכחית על ניצחונות מדומים כבר לא עובדים על אף אחד. הגיעה השעה לבנות חוזה ישראלי חדש וממלכתי.

1
תקווה
לפני 33 דקות

גדי איזנקוט חלק ממנה ואף היה בקבינט. רמטכל גרוע ואבי התפיסה הכושלת

1
רוני
לפני 52 דקות

שרי הממשלה המנותקים, בזמן שאתם מתעסקים בהישרדות פוליטית הבית שלי בצפון נחרב! ביבי מספר לנו סיפורים על ניצחון מוחלט בזמן שאנחנו פליטים בארצנו. הגיע הזמן שמישהו ייקח אחריות ויעיף אתכם מהשלטון!