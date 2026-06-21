בעקבות הקריסה בסקרים: ההחלטה של בנט ולפיד

על רקע השינויים הדרמטיים במפת המנדטים והפסד הובלת הגוש לטובת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, קיימו הערב (ראשון) נפתלי בנט ויאיר לפיד מפגש מטות משותף וראשון מסוגו, במטרה לתאם עמדות ולבלום את התחזקותו של המתחרה הגדול משמאל.

המפגש נערך בצל לחץ גובר במטות השניים בעקבות הסקרים האחרונים, המצביעים על התרסקות מסוימת בכוחם ועל העברת הבכורה במחנה לידיו של איזנקוט. המטרה המרכזית של הכינוס הייתה לייצר חזית אחידה ולמנוע זליגת קולות נוספת.

ההנחיה לפעילים: "לא תוקפים את איזנקוט"

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', במהלך המפגש הסגור, מי שהגדיר את אסטרטגיית הקמפיין החדשה של הגוש הוא היועץ האסטרטגי הבכיר של בנט, ליאור חורב.

חורב פנה באופן ישיר לפעילים הרבים שנכחו באולם והציג קו ברור שנועד למנוע מלחמות פנימיות בתוך המחנה, שעשויות להבריח מצביעים פוטנציאליים. "לא תוקפים את איזנקוט", הנחה חורב את הפעילים בצורה חד-משמעית, מתוך הבנה כי תקיפת הרמטכ"ל לשעבר עלולה לחזור אליהם כבומרנג פוליטי.