עמית סגל: עברתי ממחנה איילת שקד למחנה יריב לוין

הדיון הדרמטי שהתקיים בבית המשפט העליון בעתירות נגד החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים מעורר סערה רבתתי בשורות הימין. הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס בחריפות להתנהלות השופטים בדיון והביע עמדה נחרצת לפיה המערכת המשפטית חוצה קווים אדומים, באופן שמאלץ גם את התומכים בפשרות לשנות את גישתם.

"אין דבר כזה שופט שמרן שתומך בפסילת חוק יסוד", קבע סגל נחרצות, והוסיף כי דיון מהסוג שהתקיים בבג"ץ מעביר אותו מ"שיטת איילת שקד" ל"שיטת יריב לוין".

"לכולנו ברור מאיפה נגזרות ההחלטות של יצחק עמית"

סגל הפנה חצים ישירים לעברו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ותקף את התבטאויותיו במהלך הדיון בנוגע לניטרליות הפוליטית של כס השיפוט.

"השופט עמית דיבר בזעזוע על כך שיהיו שופטים שיהיה להם שבב פוליטי, זאת אומרת שהציבור יגיד זה של הימין זה של השמאל – ואני רוצה באמת, כשאני אגיע לגיל של יצחק עמית, עדיין להיות עם התמימות הנאיבית הזאת", אמר סגל בציניות. "אין אדם במדינה שלא מסתכל על יצחק עמית ולא חושב שיש לו שבב פוליטי שם. לכולנו ברור באיזו ממשלה הוא תומך ובאיזו ממשלה הוא לא תומך ומאיפה נגזרות ההחלטות שלו".

לדברי סגל, עמית עצמו סיפק הוכחות לתפיסה זו בפסיקותיו שלו: "הוא בעצמו כותב את זה, כי הוא בפסק דין נציב שירות המדינה הופך החלטה שלו עצמו, והנימוק שלו הוא כי הפעם מדובר בממשלה אחרת".

"הם לא שמרנים, אי אפשר לבטל חוק יסוד"

בהמשך דבריו התייחס סגל לוויכוח ארוך השנים במחנה הימין סביב דרך הפעולה הנכונה מול מערכת המשפט. הוא הציג את שתי הגישות המובילות – זו של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, שדגלה בשינוי מדורג דרך מינויים ופשרות, לעומת זו של שר המשפטים יריב לוין, שדרש שינוי מבני רחב ועמוק של המערכת כולה.

"אני בבסיס בעד הגישה של איילת שקד, בעד הפשרות", הודה סגל, אך הבהיר כי חל אצלו מפנה: "אבל אני חייב להגיד לך שאחרי הדיון היום אני לא בטוח כבר שהיא צודקת".

הסיבה לשינוי בעמדתו, לדבריו, היא האכזבה מהתנהלותם של השופטים שנחשבו עד כה כנציגי האסכולה השמרנית בעליון. "אם אני רואה שופטים שמונו והם נושאים את הדגל של שמרן ומדברים ברצינות, כמו שטיין, כמו וילנר, כמו אחרים, על האפשרות לפסול חוק יסוד ללא כל הסמכה וללא כל עילה, בניגוד לפסיקות קודמות של בית משפט – אז הם לא נחשבים שופטים שמרנים. אי אפשר להיות גם שופט שמרן וגם לבטל חוק יסוד".

אזהרה לבג"ץ: "שתגובת הנגד לא תהיה חריפה בהרבה"

בסיום דבריו התייחס סגל לחוק עצמו שעומד במרכז הסערה הציבורית והמשפטית. אף שציין כי אינו רואה בו חוק מושלם, הוא הדגיש את הלגיטימיות הציבורית והפרלמנטרית הרחבה שלו.

"החוק שעבר עכשיו של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, בעיניי אני לא מת עליו, הוא לא יביא לנו בהכרח שופטים שמרניים יותר, אבל הוא עבר בשלוש קריאות עם 67 חברי כנסת", הסביר סגל. "הוא מתון, הוא מהכנסת הבאה, הוא לא אומר שכולם ימונו על ידי הקואליציה".

את דבריו חתם באזהרה ברורה ומפורשת לעבר שופטי בג"ץ מפני ההשלכות של התערבות חסרת תקדים בחקיקת היסוד של הכנסת: "אם בית המשפט הזה יפסול את החוק הזה, שלא יתלונן אחר כך כאשר תגובת הנגד תהיה הרבה יותר חריפה".