בני גנץ במתקפה חריפה על רובי ריבלין: "בוחר לשקר"

חבר הכנסת בני גנץ, יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד נשיא המדינה לשעבר, ראובן (רובי) ריבלין. הדברים מגיעים בתגובה לראיון שהעניק ריבלין לעומרי אסנהיים ב"רשת 13", שבו טען הנשיא לשעבר כי הזהיר את גנץ מפני כניסה לממשלת רוטציה עם בנימין נתניהו בתקופת הקורונה.

"לפעמים גם האמת היא אופציה", פתח גנץ בפוסט נוקב שפרסם. "בפעם הראשונה שהנשיא לשעבר ריבלין המציא שיחה שבה הוא הזהיר אותי מלהיכנס לממשלת האחדות – שתקתי. לא רציתי לפגוע בכבודו של אדם מבוגר ממני. ובכל זאת, משום שהוא שב וחוזר על השקר צריך לומר את האמת: לא רק שריבלין מעולם לא הזהיר אותי, הוא אף דחף וקידם את הקמת הממשלה, כולל שיחות תיווך איתי ועם נתניהו. חלקן היו בנוכחות שחקנים נוספים במערכת הפוליטית. צר לי שהוא בוחר לשקר, אין לי מושג מה מניע אותו, אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים".

"לא סמכתי על נתניהו, אבל לקחתי לו חצי ממשלה"

בפוסט הארוך חזר גנץ לימי מאי 2020 ומנה את שורת ההישגים המרכזיים שלדבריו הושגו בזכות אותה החלטה, שספגה בזמנו ביקורת קשה בשמאל ומרכז והובילה לפירוק כחול לבן המקורית.

"אני קיבלתי את ההחלטה להיכנס לממשלת האחדות במאי 2020, בשיא מגיפת הקורונה, כשאזרחים מפחדים לצאת 50 מטר מהבית, וגם משום שבשלוש מערכות בחירות לא הייתה הכרעה", שחזר גנץ. "במרחק הזמן, זו הייתה החלטה נכונה. מנתניהו, שבדיוק הוגש נגדו כתב האישום, נלקחה היכולת לפגוע במערכת המשפט בגלל המבנה הפריטטי והעובדה שהחזקתי במשרד המשפטים".

גנץ הוסיף ופירט את המהלכים הביטחוניים והאזרחיים שקידם כשר ביטחון באותה קדנציה: "השגנו תקציב להתעצמות מול איראן, נחתמו עסקאות מתדלקים, מטוסים, מסוקים וחימושים רבים שלולא היו נחתמות, מצבנו האסטרטגי היה רע בהרבה. חתמתי עם ממשל טראמפ על הסכם שמבטיח גם היום את היתרון האיכותי של ישראל וחתמנו הסכמי ביטחון משמעותיים עם מדינות המפרץ. גם את רפורמת ׳נפש אחת׳, שמסייעת עד היום ללוחמים רבים, קידמנו בממשלה ההיא. נתניהו לא נתן לי את הרוטציה, אבל אפשר להסתכל על זה גם אחרת: לראשונה מאז חזר לשלטון, לקחתי לו חצי ממשלה".

יו"ר המחנה הממלכתי הבהיר כי פעל בעיניים פקוחות ולא הופתע מהתנהלותו של נתניהו: "אני ידעתי והערכתי שהסיכוי לקבל את הרוטציה נמוך. לא סמכתי על נתניהו. אבל ידעתי גם שחובתי לנסות ליצור אחדות בעת מגיפה. לא נהייתי ראש ממשלה, אבל מדינת ישראל הרוויחה. מערכת המשפט נשמרה. חיים רבים ניצלו בקורונה. ונתניהו, הוא שילם בכיסא שלו בבחירות שלאחר מכן. לא הצלתי את נתניהו, שמרתי על ישראל".

הלקח לעתיד: "הממשלה הבאה חייבת להיות רחבה וציונית"

בסיום דבריו, ביקש גנץ להסיט את הדיון הציבורי מהעבר אל העתיד הפוליטי של מדינת ישראל, תוך שהוא מותח ביקורת על שתי התצורות הממשלתיות האחרונות שקמו בישראל.

"את העבר לא ניתן לשנות, מה שחשוב עכשיו הוא ללמוד ממנו: ממשלת ימין על מלא הביאה עלינו אסון ופילוג, וממשלה צרה ללא בסיס אידיאולוגי התפוררה בתוך חודשים מבפנים", הדגיש גנץ את משנתו הפוליטית העדכנית. "אני טוען, שההממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה רחבה וציונית, זה מה שחשוב עכשיו. על הצורך הזה לאחדות בעם, אשמח אם ישאלו אישי ציבור בהווה ובעבר. זה הרבה יותר חשוב משיעורי ההיסטוריה או המציאות המדומה של איש זה או אחר".