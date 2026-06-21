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חדשות צבא ובטחון

שינוי דרמטי בהנחיות פיקוד העורף

בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הודיע על שינוי דרמטי בהנחיות ההתגוננות. כל הפרטים

21:29
2 תגובות
שינוי דרמטי בהנחיות פיקוד העורף
צילום: נתי שוחט / פלאש90

בהתאם להערכת המצב הביטחונית העדכנית, פיקוד העורף הודיע על עדכון מדיניות ההתגוננות והסרת חלק מהמגבלות שהוטלו על האוכלוסייה באזורי קו העימות והגליל.

החל מיום שני, 22 ביוני 2026, בשעה 6:00 בבוקר, יוסרו באופן רשמי ההגבלות מאזור הנחיה קו עימות. במסגרת ההחלטה, שורה של יישובים באזור יעברו למדרג פעילות מלאה לחלוטין וללא כל הגבלות התגוננות.

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אלו היישובים שחוזרים למדרג פעילות מלאה:

  • ספסופהמירוןאור הגנוזבר יוחאייסוד המעלהכסרא-סמיעבית ג'אןשדה אליעזר

בפיקוד העורף מדגישים כי למרות ההקלות הנוכחיות באזורים אלה, הצבא ממשיך לקיים הערכת מצב שוטפת ורציפה לאורך כל העת בשל הרגישות הביטחונית. בצה"ל מבהירים כי ככל שיהיו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך באופן מיידי, ומבקשים מהתושבים להמשיך ולהישמע להנחיות הרשמיות.

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תגובות

2
2
רחלי
לפני 6 דקות

מישהו פה באמת חושב שההקלות האלה יחזיקו מים כשכולנו זוכרים איך הקונספציה של שקט ייענה בשקט התפוצצה לנו בפנים בכל סבב בעזה??

1
ליאם שלא נרדם
לפני 6 דקות

איך אתם מסוגלים לישון בשקט בלילה כשההיסטוריה מוכיחה שכל פעם שהממשלה חתמה על הסכמי כניעה כאלה קיבלנו מטחים מטורפים על הילדים שלנו...