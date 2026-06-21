שינוי דרמטי בהנחיות פיקוד העורף

בהתאם להערכת המצב הביטחונית העדכנית, פיקוד העורף הודיע על עדכון מדיניות ההתגוננות והסרת חלק מהמגבלות שהוטלו על האוכלוסייה באזורי קו העימות והגליל.

החל מיום שני, 22 ביוני 2026, בשעה 6:00 בבוקר, יוסרו באופן רשמי ההגבלות מאזור הנחיה קו עימות. במסגרת ההחלטה, שורה של יישובים באזור יעברו למדרג פעילות מלאה לחלוטין וללא כל הגבלות התגוננות.

אלו היישובים שחוזרים למדרג פעילות מלאה:

ספסופהמירוןאור הגנוזבר יוחאייסוד המעלהכסרא-סמיעבית ג'אןשדה אליעזר

בפיקוד העורף מדגישים כי למרות ההקלות הנוכחיות באזורים אלה, הצבא ממשיך לקיים הערכת מצב שוטפת ורציפה לאורך כל העת בשל הרגישות הביטחונית. בצה"ל מבהירים כי ככל שיהיו שינויים נוספים במדיניות ההתגוננות הציבור יעודכן על כך באופן מיידי, ומבקשים מהתושבים להמשיך ולהישמע להנחיות הרשמיות.