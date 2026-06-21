חוסל המחבל שהשתתף בחטיפת הנער יגיל יעקב

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, כלי טיס תקפו בסוף השבוע האחרון (שישי) בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד כוחות הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור גא"פ (הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני).
אבו מוצטפא פשט לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק פעיל בחטיפתו של הנער יגיל יעקב. בצה"ל אף שמו את היד על תיעוד מתוך שטח ישראל, שבו נראה המחבל ברגעי החטיפה עצמם.
על פי מערכת הביטחון, בתקופה האחרונה פעל אבו מוצטפא לשיקום יכולות הארגון ברצועה תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בין היתר, הוא קידם מתווי טרור נגד כוחותינו וניסה לקיים אימוני מחבלים בתוך בית החולים "נאצר" בחאן יונס, תוך ניצול המרחב הרפואי כמגן אנושי מפני חיסולים. הוא הוגדר כאיום מיידי על הכוחות בשטח וחוסל בתקיפה מדויקת.
חיסול נוסף בדרום הרצועה בתקיפה נפרדת, חוסל גם המחבל מחמד אוסאמה עבד אלעזיז סבע אלעיש, לוחם נוח'בה בארגון הטרור חמאס. אלעיש עסק בארגון אימונים והכשרות למחבלי חמאס, ופעל לגיוס פעילים חדשים לשורות הארגון.
בצה"ל מבהירים כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכמים, וימשיכו לפעול באופן ממוקד להסרת כל איום מיידי.
תגובות
איך אפשר לחגוג חיסול כשהבנים והבנות שלנו עדיין נמקים במנהרות ונתניהו מורח זמן, במקום שנצא כולנו לרחובות ונכריח אותו לחתום על עסקה עכשיו?
האם אתם לא מרגישים את הכאב העצום על החטופים שעדיין שם בזמן שנתניהו חוגג ספינים, במקום שנתעורר כולנו ונזעק ברחובות להחזיר אותם מיד?
תמונה מזעזעת. תראו את מבטו של יגיל, הילד חווה פחד גדול מול רוע של נאצים, צריך לחלק לכל יהודי את התמונה הזו כדי לזכור כמה רוע גדול וברבריות תהומית יש בשכנים שסביבנו. לא רוצה לשמוע את המשפט " דו קיום" או שיחות שלום, אלה לא אנשים , אלה חייזרים שתוכנתו להפיץ רוע ורוע ורוע בכל צעד, ימח שמם וזכרם