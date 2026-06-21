חוסל המחבל שהשתתף בחטיפת הנער יגיל יעקב

בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ, כלי טיס תקפו בסוף השבוע האחרון (שישי) בדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל זכי יוסף מחמוד אבו מוצטפא, מפקד כוחות הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור גא"פ (הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני).

אבו מוצטפא פשט לקיבוץ ניר עוז במהלך טבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק פעיל בחטיפתו של הנער יגיל יעקב. בצה"ל אף שמו את היד על תיעוד מתוך שטח ישראל, שבו נראה המחבל ברגעי החטיפה עצמם.

על פי מערכת הביטחון, בתקופה האחרונה פעל אבו מוצטפא לשיקום יכולות הארגון ברצועה תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בין היתר, הוא קידם מתווי טרור נגד כוחותינו וניסה לקיים אימוני מחבלים בתוך בית החולים "נאצר" בחאן יונס, תוך ניצול המרחב הרפואי כמגן אנושי מפני חיסולים. הוא הוגדר כאיום מיידי על הכוחות בשטח וחוסל בתקיפה מדויקת.