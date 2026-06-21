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תרבות

שיהיה במזל טוב: נטלי דדון ועמית פרליס התארסו

דוגמנית העבר, אושיית הרשת והפעילה החברתית נטלי דדון (42) התארסה לבן זוגה, איש העסקים עמית פרליס (52). השניים מנהלים מערכת יחסים מורכבת ומתוקשרת כבר למעלה מעשור, שליוותה לא מעט כותרות, עליות ומורדות

20:52
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רגעי ההצעה
רגעי ההצעה | צילום: צילום: מתוך עמוד האינסגרם של נטלי דדון

אחרי עשור של זוגיות סוערת ומלאת תהפוכות, אושיית הרשת והפעילה החברתית נטלי דדון (42) ובן זוגה, איש העסקים עמית פרליס (52), החליטו למסד את הקשר והתארסו באופן רשמי כך פורסם לראשונה בוואלה.

הזוגיות של השניים החלה לפני למעלה מעשור, ובתחילתה נשמרה הרחק מעין הציבור. בשנת 2016 הביאה דדון לעולם את בנם המשותף, ריף, כאשר בתחילה בחרה לעבור את ההיריון והלידה לבדה, ורק בהמשך נחשפה זהותו של פרליס כאב.

דדון ובן זוגה (צילום: מתוך עמוד האינסגרם של נטלי דדון)

מאז שנת 2019, אז חזרו השניים לזרועות זה זו לאחר פרידה ממושכת בת שלוש שנים, מערכת היחסים שלהם ידעה עליות ומורדות רבות שכללו מספר פרידות וקאמבקים מתוקשרים. הפרידה האחרונה של השניים נמשכה כחצי שנה, עד שבחודש מרץ האחרון הם החליטו להעניק לקשר הזדמנות נוספת. הערב (ראשון), נראה שהקאמבק הנוכחי הוא הסופי והמחייב מכולם, כאשר פרליס שלף טבעת יהלום ענקית והציע נישואין לדדון הנרגשת.

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