עופר וינטר חושף: "נפתלי בנט עשה לי רק נזק בחיים"

תת-אלוף במיל' עופר וינטר, מי שהיה אחד המפקדים הבולטים והמוערכים בצה"ל, נערך לכניסה דרמטית למערכת הפוליטית ואינו חוסך בביקורת חריפה על שורה של בכירים בהנהגה הנוכחית והלשעברית – מימין ומשמאל כאחד.

בהקלטות בלעדיות שנחשפו ב-i24NEWS מתוך שיחה סגורה שקיים וינטר עם פעילים, הוא נשמע כשהוא תוקף בבטחה את התנהלות הדרג המדיני, המריבות הפוליטיות שלדבריו הובילו לאסון שבעה באוקטובר, ומסמן את חוסר שביעות רצונו מהשחקנים הקיימים במגרש.

"בן גביר עושה סרט לטיקטוק, זה לא עובד"

אחד החיצים המרכזיים בשיחה הופנה ישירות כלפי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. וינטר, שמתגורר בגליל, הציג תמונת מצב עגומה של אובדן המשילות והביטחון האישי, ותקף את דרך פעולתו של השר.

"אין משילות, אין ביטחון ברחוב", נשמע וינטר אומר בהקלטות. "הנגב בהפקרות מוחלטת, ואני גר בצפון בגליל – הפקרות מוחלטת. בן גביר הוא השר לביטחון לאומי, ומה שקורה פה במדינה בארבע השנים האחרונות, המצב עוד יותר קשה ממה שהיה לפני. דבר במעשים, אל תדבר במילים. לא לעשות סיורי משילות, לא כל דבר צריך לצעוק. תעשה, שתוק. אבל אם אחרי זה הוא עושה סרט לטיקטוק, אז זה לא עובד".

חזית מול בנט, אייזנקוט וליברמן

הביקורת של וינטר לא נעצרה שם. בשבועות האחרונים הופצו מודעות שהאשימו את וינטר בשיתוף פעולה פוליטי עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, לאור קשרים שקיימו בעבר, אך בהקלטות הנוכחיות וינטר מבהיר כי הוא תוקף גם אותו במילים קשות ומביע אכזבה עמוקה ממנו.

"צר לי לאכזב, אני לא חבר שלו", אמר וינטר על בנט. "הוא בא, רכב עליי, רק עשה לי נזק בחיים. בנט עשה מעשה שהקים ממשלה על בסיס הערבים, בניגוד מוחלט למה שאני מסוגל בכלל... אני לא יכול לחיות בדבר הזה, לא יהיה. זה שמן ומים מבחינתי".

בנוסף, וינטר בא חשבון עם מפקדיו לשעבר וראשי מערכת הביטחון, בהם הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, אשר שימש תחתיו כמזכיר צבאי. "גדי אייזנקוט עשה כל מה שהוא יכול כדי לשחרר אותי מהצבא. גדי ניסה לעשות הכל, לא הצליח. איווט (ליברמן) עצר את זה עוד כשהיה בצד הנכון. לצערי, אני לא יודע מה עובר עליו".

"הגיע הזמן לפוליטיקאים חדשים שלא היו פה פעם"

בסיום דבריו, התייחס וינטר לשאיפותיו הפוליטיות ולצורך הגובר, לראייתו, בריענון שורות מוחלט בהנהגת המדינה בעקבות מחדל המלחמה.

"בפוליטיקה כרגע משחקים אותם שחקנים כבר 30 שנה. חלאס, תעזבו את הכיסא, תיתנו לצעירים להתעסק בדבר הזה", קרא וינטר. "אני הייתי רוצה לראות שיקום פה גוף חדש, עם אנשים חדשים שלא היו אף פעם בפוליטיקה. לא עוד פוליטיקאים מפעם. המריבה הבלתי נסבלת שהייתה בין האופוזיציה לקואליציה הביאה אותנו ל-7 באוקטובר, למלחמת אחים כמעט".

וינטר, שמשקיע כעת מאמצים רבים בגיוס תומכים לקראת כניסתו הרשמית לחיים הפוליטיים, חתם את השיחה בהצהרת כוונות: "באמת הגיע הזמן לקצת פחות פוליטיקה וקצת יותר מנהיגות. צריך לראות מה טוב לעם ישראל, ואני באמת חושב איך לעשות את זה. אומר את זה אמיתי". השאלה הגדולה שנותרה פתוחה כעת במערכת הפוליטית היא האם פניו של וינטר לאיחוד עם מפלגות קיימות כמו של בצלאל סמוטריץ', או שמא הוא מתכנן התמודדות עצמאית לחלוטין ברשימה חדשה.