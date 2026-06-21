עוד לפני שהמו"מ התחיל: בישראל שוקלים נסיגה מחלקים מדרום לבנון

שורת התייעצויות אינטנסיבית התקיימה ביממה האחרונה במערכת הביטחון ובדרג המדיני, לצד שיחות הדוקות בין ירושלים לוושינגטון בכל הדרגים, וזאת על רקע חידוש המגעים הצפוי עם לבנון ביום שלישי הקרוב כך פרסם לראשונה היום (ראשון) ירון אברהם בחדשות 12 .

בכירים שנחשפו לדיונים הרגישים מבהירים כי בשלב זה לא התקבלה כל דרישה או בקשה אמריקנית לנסיגת כוחות צה"ל מדרום לבנון, אך במערכת הביטחון שוקלים בכל זאת לבצע "נסיגות קטנות" ומוגבלות מאזורים שונים שבהם הצבא פועל כעת מעבר לקו 10 הקילומטרים.

במסגרת בחינת המהלכים המוגבלים הללו בשטח, עלתה האפשרות לסגת בין היתר גם מאזור מצודת הבופור האסטרטגית, דבר הממחיש את המורכבות בקו ההגנה הקדמי שבו פועלים הכוחות. לפי גורמים המעורים בפרטי הדיונים, קיימת מחלוקת עמוקה בנושא זה בקרב מקבלי ההחלטות.

מצד אחד, ישנם גורמים הסבורים כי בשל חשיבותו הסמלית וההיסטורית הגבוהה של הבופור יש להמשיך להחזיק בו צבאית. מן העבר השני, גורמים אחרים טוענים כי נסיגה מבוקרת מהמקום עשויה לשדר יוזמה ישראלית חיובית ונכונות לכיוון של שיקום היחסים עם לבנון.