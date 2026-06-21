ספרד פירקה 4–0 את ערב הסעודית 

נבחרת ספרד הציגה תצוגת תכלית מוחלטת ומפרקת את נבחרת ערב הסעודית במסגרת מחזור המשחקים של בית ח' במונדיאל 2026. המשחק,התנהל במעמד צד אחד בלבד מהרגע שהשופט שרק לפתיחה. היה זה היהלום הצעיר, לאמין ימאל, שפרץ את הסכר עבור הספרדים כבר בדקה ה-10' של ההתמודדות, לאחר שמצא את הרשת בקלילות והותיר את ההגנה הסעודית המומה.

הצגת היחיד של מיקל אויארסבאל

אם הסעודים קיוו שמדובר במעידה חולפת, הרי שהדקות הבאות הבהירו היטב את פערי הרמות בין הנבחרות, כאשר נבחרת ספרד מדורגת במקום ה-1 בבית ואילו סעודיה מדשדשת במקום ה-3. הגיבור הגדול של המחצית הראשונה היה ללא ספק מיקל אויארסבאל. החלוץ הספרדי הציג חדות פנומנלית ברחבה ורשם צמד בזק קטלני: בדקה ה-21' הוא נעץ את השער השני של נבחרתו, וכעבור שלוש דקות בלבד, בדקה ה-24', השלים צמד אישי ענק שהקפיץ את לוח התוצאות ל-3–0 מוחץ.

הפסקה למחשבה: סעודיה מחשבת מסלול מחדש

עם הירידה לחדרי ההלבשה, הנתונים הסטטיסטיים של סיכויי הניצחון החיים (Live Win Probability) מתעדכנים, אך קשה לראות תסריט שבו שלוש הנקודות הללו לא הולכות לחשבון של הספרדים. נבחרת ערב הסעודית תצטרך לעשות שינויים דרסטיים ועמוקים מאוד לקראת 45 הדקות הבאות כדי למנוע מהתבוסה הזו להפוך למביכה הרבה יותר, בזמן שספרד יכולה להתחיל לחשוב על ניהול סגל וחלוקת כוחות להמשך הטורניר

בדקה ה-49' של ההתמודדות, רק ארבע דקות מאז שרק השופט לפתיחת המחצית השנייה, הלחץ הספרדי המאסיבי נשא פרי בצורה האכזרית ביותר עבור הסעודים. מהלך התקפי מהיר של ספרד בלבל לחלוטין את מרכז ההגנה של היריבה, והבלם הסעודי, חסאן טמבקטי דחק את הכדור לשערו הוא, כבש שער עצמי אומלל וקבע 4–0 מהדהד לזכות הספרדים.