חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, יצאה הבוקר (ראשון) במתקפה חסרת תקדים נגד שופט בית המשפט העליון יצחק עמית, בעקבות התבטאויותיו האחרונות הנוגעות למעמדם של חוקי היסוד וסמכויות המערכת הפוליטית.

בראיון שהעניקה ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו "גלי ישראל", אמרה גמליאל דברים נוקבים: "השופט יצחק עמית נחשף היום בערוותו. הוא דיבר על 'צ'יפ פוליטי', ואני חושבת שהוא יכול להציג לנו את שלו, כי הוא קיים אצלו במאה אחוז".

"שיכרון כוח מסוכן"

השרה גמליאל המשיכה לתקוף את התפיסה המשפטית המאפשרת התערבות בחקיקת יסוד של הכנסת, וטענה כי המערכת איבדה את האיזונים הדרושים במדינה דמוקרטית. "אמירותיו שלפיהן מותר לבית המשפט לפסול חוקי יסוד ואף לוותר על נציגים פוליטיים, מעידות בעיניי שמישהו כאן איבד לחלוטין את שיקול הדעת", הבהירה חברת הקבינט. "אמירותיו של השופט עמית הן אנטי־דמוקרטיות בעליל".