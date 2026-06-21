יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לוסי איוב

היא מנחה את אחת מתוכניות הפריים-טיים הגדולות בישראל, הנחתה את האירוויזיון מול מאות מיליוני צופים ברחבי העולם, וגם הספיקה לככב בסדרות מצליחות. לרגל יום הולדתה ה-34 של לוסי איוב, אספנו 10 דברים שאולי לא ידעתם על אחת הנשים הבולטות והמסקרנות בתקשורת הישראלית.

1. נולדה למשפחה עם סיפור יוצא דופן לוסי איוב נולדה בחיפה לאב ערבי־נוצרי ולאם יהודייה, בת לניצולי שואה שהתנצרה לפני נישואיה. הרקע המשפחתי המורכב הזה ליווה אותה לאורך השנים והפך לחלק משמעותי מהזהות שלה. 2. גדלה במסגרות נוצריות איוב למדה בבית ספר קתולי בחיפה וגדלה באווירה נוצרית. במקביל, היא סיפרה כי בבית המשפחה ציינו גם חגים יהודיים עם בני המשפחה מצד אמה.

לוסי איוב. ( אורטל דהן זיו )

3. המוזיקה הייתה חלק מחייה מגיל צעיר

עוד בילדותה למדה פיתוח קול ושרה במספר מקהלות, כולל מקהלת הכנסייה. באחד הראיונות סיפרה שהאהבה למוזיקה ליוותה אותה הרבה לפני שהגיעה לטלוויזיה.

4. שירתה בחיל האוויר

לפני הפרסום והמסך, איוב שירתה בצה"ל כמדריכת סימולטור בחיל האוויר - תחנה פחות מוכרת בביוגרפיה שלה.

5. הפריצה הגדולה בספוקן וורד

בשנת 2016 הפכה לוויראלית בזכות קטעי ספוקן וורד שהציגה במסגרת "פואטרי סלאם ישראל". הסרטונים זכו למאות אלפי צפיות והפכו אותה לשם מוכר ברשת.

לוסי איוב ( צילום מסך מיוטיוב )

6. למדה תואר לא שגרתי

במקביל לקריירה, השלימה תואר בתוכנית פכ"מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) באוניברסיטת תל אביב - אחת התוכניות היוקרתיות והמורכבות באקדמיה הישראלית.

7. הנחתה את האירוויזיון בישראל

אחד השיאים הגדולים בקריירה שלה הגיע בשנת 2019, כשנבחרה להנחות את אירוויזיון תל אביב לצד אסי עזר, ארז טל ובר רפאלי. עבור רבים זו הייתה נקודת המפנה שהפכה אותה לכוכבת ארצית.

לוסי איוב ( איציק בירן ואלירן אביטל )

8. עזבה את כאן לטובת "רוקדים עם כוכבים"

אחרי שנים בתאגיד השידור, איוב קיבלה החלטה משמעותית ועברה לקשת 12 כדי להנחות את "רוקדים עם כוכבים" - תפקיד שמיצב אותה כאחת המנחות הבולטות בישראל.

9. לא הסתפקה בהנחיה בלבד

בשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה גם לעולם המשחק. היא שיחקה ב"פאודה", "רוח צפונית", "טיפול לילי", "דרימארס" ו"נוטוק" - והוכיחה שהיא יכולה להצליח גם כשחקנית.

10. סיפור אהבה שנמשך כמעט עשור

מאז 2017 היא בזוגיות עם איתי בר. השניים נישאו בשנת 2021 והפכו להורים לשתי בנות. למרות החשיפה הציבורית, הם מקפידים לשמור על חלק גדול מחייהם הפרטיים מחוץ לאור הזרקורים.