"בראש מורם נחזור ממשימתנו": ההקלטה המצמררת של סא"ל דור בן שמחון ז"ל 

בטקס רשמי ומרגש, כשהוא עומד על הבמה מול שורות הלוחמים והקצינים של גדוד 52 מחטיבה 401, נשא המג"ד הנכנס, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, את נאום הבכורה שלו. בטון עוצמתי ובמבט ישיר אל פקודיו החדשים, הוא פתח בפקודת הקרב שהפכה למפגש הראשון והבלתי נשכח שלו עימם: "בראש מורם נחזור ממשימתנו, אנו הבוקעים".

"תחנות לוקו כאן קודקוד, זוהי עת מעשה", פתח המג"ד החדש את דבריו מול הלוחמים, כשהוא משתמש בכינוי הגדודי ובקולו המהדהד כדי לסמן לכולם – תם פרק ההכנות, הפיקוד עובר אליי ויחד אנחנו יוצאים לדרך.

חזון ועוצמה מול פני החיילים

בעודו עומד מולם, הבהיר בן שמחון ז"ל לחיילים כי הוא רואה זכות עצומה בהובלתם, והביע בהם אמון מלא עוד לפני היציאה המשותפת הראשונה לשטח: "סומך עליכם וגאה להצטרף לשורותיכם. בראש מורם נחזור ממשימתנו אחרי קרבות רוויי דמים".

המג"ד החדש לא היסס להביט בעיניהם של פקודיו ולומר להם את האמת המורכבת על גודל המערכה והמחיר הכבד שהיא עלולה לגבות. בכנותו, לצד הביטחון המוחלט שהקרין מהבמה, הוא נסך בחיילים את תחושת הגיבוי והזקיפות הדרושות להם כדי לצאת למשימות הבאות.

הנפת הדגל של "הבוקעים"

את דבריו בטקס חתם המג"ד בקריאה שהגדירה עבור הגדוד כולו את יעד העל תחת הנהגתו – נחישות והכרעה ברורה של האויב: "כמנצחים נניף את דגלנו, אנו הבוקעים".

נאום הבכורה הזה, שנמסר פנים אל פנים מול חברי הגדוד, הפך במהרה לצוואתו הערכית של סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל