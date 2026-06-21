נפתלי בנט מזועזע: "לא זוכר אירוע כזה כל חיי"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יוצא במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד הדרג המדיני, וטוען כי ההנחיות הנוכחיות הניתנות לכוחות בשטח מסכנות את חיי הלוחמים ומגבילות את יכולתם להגיב לאיומים מיידיים של חיזבאללה.

בנט חשף כי במהלך השעות האחרונות הגיעו אליו פניות רבות וקשות מצד גורמים הנמצאים בלב הלחימה. "ביממה האחרונה הטלפון שלי מתפוצץ מהודעות של מפקדים, לוחמים והורים של חיילים, על מציאות בלתי נתפסת שמתרחשת עכשיו בלבנון", סיפר ראש הממשלה לשעבר.

"הונחו לנצור את האש"

לדברי בנט, התלונות מהשטח מצביעות על כבילת ידיהם של המפקדים, דווקא לאחר התקריות הקשות שגבו מחיר דמים כבד. "הם כותבים לי שאחרי האירועים הקשים בהם איבדנו חמישה לוחמים, הם לא קיבלו הנחייה לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה. אלא בדיוק להיפך", האשים בנט.

הוא פירט את המנגנון שלדבריו מונע סיכול מהיר של מחבלים ופוגע פגיעה אנושה בביטחון הכוחות: "הדרג המדיני הנחה אותם לנצור את האש, וחייב אותם לחכות לאישור של דרגים בכירים שלא נמצאים בשטח, כדי להסיר איומים של מחבלי חיזבאללה שמתכננים לפגוע בהם".

"ללכת הביתה מיד"

ראש הממשלה לשעבר, ששירת בעברו כלוחם וכמפקד בצוותי הסיור של יחידות מובחרות, הדגיש כי מדובר בשבר מוסרי ומבצעי שהוא אינו מכיר מעברו הצבאי. לדבריו, המגבלות הללו מגיעות לשיאן דווקא ברגעים הקריטיים של חילוץ נפגעים תחת אש.

"גם כשיש פגיעה בכוחותינו, לצה״ל אסור להפעיל את מעטפת האש העוצמתית שהוא יודע להפעיל כדי להגן על הפצועים ועל כוחות החילוץ. זה אירוע כמותו אני לא זוכר בימי חיי, כלוחם וכמפקד בצה״ל", תקף בנט.

את דבריו חתם בנט במסר תקיף לראש הממשלה ולשרי הקבינט, תוך שהוא קורא להם לשאת באחריות או לפנות את מקומם. "אני אומר כאן בצורה הברורה ביותר: כשמדובר בחיי הלוחמים שלנו, לא מעניין אותי כלום. לא שולחים לוחמים למול פני האויב עם ידיים קשורות מאחורי הגב. מי שלא מסוגל לאפשר לחיילי צהל להגן על עצמם, צריך ללכת הביתה מיד".