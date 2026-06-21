"שבג"ץ ידע את מקומו":  טלי גוטליב נגד השופטים

ח"כ טלי גוטליב יצאה היום (ראשון) בגיבוי נחרץ ובלתי מתפשר ליו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, בעקבות החלטתו לדחות על הסף את הצעת הפשרה של בג"ץ.

בג"ץ הציע לערוך הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה, אך אוחנה הבהיר לשופטים במכתב חד-משמעי כי הצעתם נדחית, והצהיר: "הכנסת אמרה את דברה".

גוטליב שיבחה את המהלך של יו"ר הכנסת והגדירה אותו כדוגמה חיובית למשילות. "כל הכבוד ליו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה האדיר. כך מושלים! ורק כך!", אמרה חברת הכנסת. היא הוסיפה ומתחה ביקורת חריפה על התערבות מערכת המשפט בהחלטות הריבון: "רק כך! שבגץ ידע את מקומו. הוא לא גננת של הכנסת ולא לשם כך נועד בגץ".

בדבריה תקפה גוטליב גם את חברי האופוזיציה שקראו לקבל את הפשרה, וטענה כי התנהלותם היא שמציבה אותם בשולי המערכת הפוליטית: "האופוזיציה מוזמנת להמשיך להתבכיין – וזו הסיבה שהיא תישאר תמיד אופוזיציה".