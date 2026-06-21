"הילד של כולנו": הוד השרון נפרדה בדמעות מהלוחם ליאב כבביה הי"ד

מאות מתושבי הוד השרון, בני משפחה, חברים והנהגת העירייה ליוו היום למנוחות את סמ"ר ליאב כבביה ז"ל, בן 20 מהעיר, לוחם שריון בגדוד 52 שנפל בקרב בדרם לבנון לאחר שטילי קורנט נורה לעבר טנק מג"ד 52 .

מסע ההלוויה הכואב יצא מבית המשפחה ברחוב הבנים לעבר בית העלמין הצבאי בעיר, כאשר תושבים רבים עמדו לאורך המסלול עם דגלי ישראל כדי לחלוק כבוד אחרון ללוחם שחירף את נפשו.

מאות מלווים במסע הלוויה - צילום: עיריית הוד השרון מאות מלווים במסע הלוויה | צילום: צילום: עיריית הוד השרון 10 10 0:00 / 0:26

ראש העירייה, אמיר כוכבי, הביע את כאבה העמוק של הקהילה כולה וספד לבוגר תיכון הדרים שיצא להילחם ולא שב, תוך הבטחה כי העיר תמשיך לחבק וללוות את המשפחה השכולה בשעתה הקשה מכל. במהלך טקס הקבורה הצבאי נפרדו מליאב ז"ל בני המשפחה וחבריו הקרובים שסיפרו על בחור כריזמטי, אהוב וערכי, וחבריו לנשק חתמו את המעמד במטח כבוד והצדעה אחרונה.

הוד השרון נפרדת מגיבור ישראל סמ"ר ליאב כבביה ז"ל ( צילום: עיריית הוד השרון )

באירוע בו נפל סמ״ר ליאב כבביה ז״ל, נפלו גם סמ"ר יואב קליין ז"ל, סא"ל דור בן שמחון ז"ל ולוחם נוסף - נוה חבשוש מהישוב אדם שהמשפחה פרסמה את שמו.

הארבעה נפלו בתקרית מול חיזבאללה, שירה טילי קורנט לעבר טנק מג"ד 52 וככל הנראה גם רחפני נפץ עם ראש נגד טנקים הופעלו באירוע. בצה"ל אומרים "נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שטרם הסתיים. בסיומו יוצגו הממצאים בשקיפות למשפחות".