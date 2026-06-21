ירידה בטמפ', מעונן ורוחות: תחזית מזג אוויר

תושבי ישראל ייהנו מפתח שבוע נוח יחסית, אך מגמת ההתחממות של הקיץ כבר נראית באופק. השירות המטאורולוגי מפרסם את תחזית מזג האוויר המלאה לימים הקרובים, המצביעה על יציבות בימים הקרובים ותפנית חמה שתרגישו היטב החל מאמצע השבוע.

התחזית המלאה לימי השבוע

ביום שני ישרור מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. לאורך היום יורגשו טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, כאשר ההקלה בעומס החום תהיה מורגשת בעיקר באזורי ההרים.

ביום שלישי המגמה הנוחה תימשך ללא שינוי ניכר. תנאי מזג האוויר יוסיפו להיות מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות ימשיכו להיות מעט נמוכות מהממוצע הקיצי, בעיקר בהרים.

ביום רביעי המערכת הסינופטית משתנה ותחול עליה קלה במידות החום בכל רחבי הארץ, לצד הכבדה מורגשת בעומסי החום.

ביום חמישי מזג האוויר יתייצב ויהיה מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לחלוטין לעונה.

ביום שישי סוף השבוע ייפתח עם מזג אוויר טיפוסי לחודש יוני, והוא יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה.