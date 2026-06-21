נתניהו מצהיר: "כל עוד אני ראש הממשלה, זה לא יקרה"

במהלך האזכרה הממלכתית במלאת 50 שנה לנפילתו של אחיו, גיבור ישראל סא״ל יוני נתניהו ז״ל שנפל במבצע אנטבה, נשא ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאום תקיף ותוך שהוא חושף לראשונה את שמות המבצעים החשאיים נגד משטר האייתוללות, שלח מסר נחרץ לגבי המשך הנוכחות הצבאית בצפון.

״בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים: 'עם כלביא' ו'שאגת הארי'״, חשף ראש הממשלה בפתח דבריו על קברו של אחיו בחלקה הצבאית בהר הרצל. נתניהו הסביר את הנחיצות הדרמטית מאחורי המהלכים הצבאיים הללו: ״יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. אלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום, והם היו משתמשים בהן".

"מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת"

בהמשך דבריו, התייחס נתניהו למצב המתוח בגבול הצפון והבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי צה"ל לא ימהר לסגת מהשטחים שתפס במהלך התמרון הקרקעי, חרף לחצים בין-לאומיים או הסכמים שבריריים.

"השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם", הצהיר נתניהו בנחרצות. "נישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת".

ראש הממשלה קשר בין המחויבות הלאומית שלו להגנת המולדת לבין ההבטחה האישית שנתן לאחיו המנוח לפני יובל שנים, והדגיש כי ישראל תעמוד איתנה על המשמר בכל החזיתות.

״אני מתחייב כאן על קברך, יוני, ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל: מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו", אמר נתניהו בהתרגשות.

את נאומו חתם באזהרה ישירה לעבר טהראן, תוך שהוא מבהיר כי המאבק בגרעין האיראני הוא משימת חייו: "וביחס לאיראן: יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - זה לא יקרה. למטרה הקדושה הזו, הקדשתי את חיי מאז נפילתך, יוני״.