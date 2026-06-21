מייק האקבי: "אם השיחות לא יובילו לתוצאה, יהיו השלכות משמעותיות"

ועידת המדיניות הבינלאומית של JNS נפתחה היום (א') בירושלים, בסימן ימים מכריעים במערכה האזורית והבינלאומית מול איראן. הועידה, שתימשך לאורך השבוע, מכנסת בכירי ממשל, ביטחון ומודיעין מהארץ ומהעולם לדיונים בעתיד המזרח התיכון, יחסי ישראל–ארה"ב, מיגור האנטישמיות והאתגר האיראני. בין המשתתפים הבולטים: ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ויועצים מהבית הלבן.

במוקד היום הראשון עמדו דבריו של שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, שהעביר מסר תקיף וחד-משמעי מוושינגטון: "טראמפ הבהיר באופן חד משמעי כי אם השיחות לא יובילו לתוצאה הרצויה, יהיו לכך השלכות משמעותיות. לא אצטט את דבריו במדויק כי אני לא רוצה לקלל, אך המסר שהעביר היה ברור מאוד ואינו משתמע לשתי פנים".

נאומו של מייק האקבי - צילום: באדיבות JNS נאומו של מייק האקבי | צילום: צילום: באדיבות JNS 10 10 0:00 / 13:27

האקבי הדגיש כי הנשיא האמריקני הבהיר שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, וכי היא אינה יכולה להוסיף ולתמוך בארגוני השליחים שלה – חמאס, חיזבאללה והחות'ים – המאיימים על היציבות. "איראן ממשיכה לנסות לחזק את כוחה ולקדם את תוכנית הגרעין שלה", אמר השגריר, "היא הייתה ותמשיך להיות איום לא רק על ישראל, אלא גם על ארצות הברית ועל העולם החופשי כולו. האתגר שהיא מציבה אינו ישראלי בלבד, אלא אתגר ביטחוני משותף".

השגריר האמריקני החמיא למערכת היחסים בין המנהיגים וציין כי בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו קיימת מערכת יחסים קרובה המבוססת על אמון, שיתוף פעולה וערכים משותפים, המושתתת על קשר עמוק בין העמים והקהילות היהודיות בשתי המדינות.

במקביל לדיונים, מוצגים בוועידה תוצריו של מיזם חשיבה בינלאומי מקיף שכלל 12 פורומים ייעודיים. הפורומים גיבשו המלצות מעשיות ומסמכי מדיניות בנושאי ביטחון, חוץ, ולגיטימציה בינלאומית, בהשתתפות מומחים בכירים ובהם שגריר ארה"ב לשעבר דיוויד פרידמן, מנכ"ל UN Watch הלל נוייר, קולונל ריצ'רד קמפ ותא"ל (מיל') יוסי קופרווסר.

אלכס טריימן, מנכ"ל JNS, סיכם את פתיחת האירוע: "אנו ניצבים בימים מכריעים, כאשר המערכה מול איראן מתקרבת לנקודת הכרעה. בתקופה משמעותית זו, לכנס שלפנינו חשיבות מיוחדת כפלטפורמה מרכזית לדיון באתגרים ובהזדמנויות שישפיעו על עתידה של מדינת ישראל בשנים הבאות".