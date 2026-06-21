בעקבות הדיון על מינוי שופטים: לוין בצעד חסר תקדים נגד בג"ץ

שר המשפטים יריב לוין מחריף את המאבק מול מערכת המשפט ומפרסם סרטון תגובה חסר תקדים בעקבות הדיון שנערך בבית המשפט העליון. לוין תקף ישירות את השופט יצחק עמית, והאשים את שופטי בג"ץ בניהול הליכים בחוסר סמכות ובפסילת מועמדים ראויים משיקולים פוליטיים ואישיים בלבד.

הסערה הנוכחית התעוררה לאחר שהשופט עמית מתח ביקורת במהלך הדיון ואמר כי "לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים". שר המשפטים לא נשאר חייב והגיב בצורה נחרצת: "הוא בוודאי התכוון לווטו הפסול שהוא וחבריו מטילים על מינויים של ד"ר בקשי וד"ר ביטון לבית המשפט העליון.

זה בדיוק מהות התיקון שהעברנו". לוין הוסיף והאשים כי במשך שנים פסלו שופטי העליון מועמדים מצוינים מסיבות לא ענייניות, רק משום ש"הם לא משלהם", וטען כי החוק החדש נועד לשים קצה למצב זה.

בתוך כך, שר המשפטים מנצל את המומנטום כדי להוביל מהלך חקיקה מזורז שיגביל דרמטית את כוחו של בית המשפט. לוין הצהיר כי מזה זמן רב הוא דורש מהכנסת להתייצב באופן חד וברור ולשים סוף לגזילת סמכויותיה על ידי מערכת המשפט.

הוא קרא להביא להצבעה מיידית את הצעת ההחלטה שסוכמה בעבר בינו לבין יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וחבר הכנסת אביחי בוארון, הקובעת כי לבג"ץ אין סמכות להתערב בחוקי יסוד, וכי כל התערבות בתיקון העוסק בוועדה לבחירת שופטים – תהיה מבוטלת.

דבריו החריפים של לוין מגיעים בטיימינג פוליטי ומשפטי רגיש במיוחד. רק לאחרונה הגישה סיעת הליכוד הודעה רשמית לבג"ץ, במסגרת עתירתה של ח"כ קארין אלהרר, שבה התנגדה המפלגה נחרצות לקיום הצבעה חוזרת בכנסת בנושאים שהוכרעו, תוך אזהרה מפני יצירת "תקדים מסוכן" במערכת הפרלמנטרית. המהלכים המקבילים הללו מבהירים כי הקואליציה נחושה להציב קו אדום מול בג"ץ, כאשר שר המשפטים חותם את דבריו בקריאה להפעלת לחץ ציבורי מסיבי: "זו העת לדרישה ציבורית חד-משמעית להביא את ההצעה הזו להצבעה מיידית"