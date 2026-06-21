האקדמיה ללשון: המילה שכולנו אומרים בכלל לא קיימת בעברית

הקיץ הישראלי כבר כאן, ושני הדברים שהכי חיוניים לנו כדי לשרוד את החום הם משקה קר ומקום ממוזג. לרגל העונה החמה, האקדמיה ללשון עברית החליטו לעשות סדר בשתי מילים שרבים מאיתנו נוטים לבלבל ביניהן או פשוט לא מכירים את הקשר העמוק ביניהן: מוזג ומזגן.

"זו ההזדמנות להזכיר: החלופה העברית לברמן היא מוֹזֵג, ולברמנית – מוֹזֶגֶת", מסבירים באקדמיה. הדמיון בין המילים "מוזג" ל"מזגן" אינו מקרי בכלל, שכן שתיהן צומחות מתוך אותו השורש בדיוק – מז"ג. למרות השורש המשותף, התפקידים שלהם בבר שונים לחלוטין: המוזג עוסק במזיגת משקאות ומרווה את צימאונם של באי הבר, בעוד המזגן עוסק בקירור (או חימום) האוויר והופך את הישיבה במקום לנעימה בהרבה.

מה הקשר בין הברמן למזג האוויר?

באקדמיה ללשון צוללים אל ההיסטוריה המרתקת של המילים ומגלים כי הפועל מָזַג ציין במקורו, עוד בימי המקרא, עירוב של משקאות. בהתאם לכך, המילה מֶזֶג בתנ"ך פירושה 'יין מזוּג', כלומר יין שנמהל במים כדי להפוך אותו לראוי ונעים יותר לשתייה.

התפנית במשמעות השורש התרחשה מאוחר יותר. בימי הביניים, ובהשפעת השפה הערבית, החלה המילה מֶזֶג לשמש במובן רחב יותר של 'מכלול של תכונות' או 'אופי' של אדם (כמו הצירוף המוכר "מזג חם"). מאותו עולם מושגים של אופי ותכונות, נוצר בהמשך גם הצירוף שאנו משתמשים בו מדי יום – 'מזג האוויר', שמשמעותו המקורית היא "הרכב תכונות האוויר בטבע".

באקדמיה חותמים בנקודה מעניינת להשוואה ומציעים להסתכל על המילים המקבילות בלעז, ששומרות על אותו קשר בדיוק: המילה טמפרמנט (שמציינת אופי ומזג של אדם) והמילה טמפרטורה (שמציינת את מידת החום של מזג האוויר) מגיעות גם הן מאותו מקור לשוני. אז בפעם הבאה שאתם נכנסים לבר, תגידו תודה למזגן, ותזמינו משקה מהמוזג.