שר ההקדשים הפלסטיני הורה להנמיך את עוצמת המואזינים

שקט יענה בשקט. אחרי שנים של סבל ורעש בלתי פוסק, נראה שגם הפלסטינים רוצים קצת שקט. במסמך רשמי שהפיץ היום שר ההקדשים הפלסטיני, מוחמד מוסטפה נג'ם, ניתנה הוראה לכל המסגדים ברחבי הרשות הפלסטינית לצמצם את שעות הרעש של המואזינים.

לפי ההנחיה שנועדה לייצר אחידות בקריאות המואזינים: חל איסור להשתמש ברמקולים החיצוניים מעבר לשידור הקריאה לתפילה. הצעד המשמעותי הנוסף הוא איסור על קריאת פסוקי קוראן לפני התפילות ברמקולים החיצוניים והגבלתם לרמקולים הפנימיים. בסעיף שנוגע להתיישבות, בישובים פלסטיניים הקרובים להתנחלויות, חל איסור על שימוש בקריאה לתפילה ברמקולים החיצוניים והם ישודרו ברמקולים הפנימיים בלבד.

המסמך ( ללא קרדיט )

המאבק על השקט במרחב הציבורי הפך לזירה של התכתשויות בין מוסלמים ויהודים. הערבים הגבירו את עוצמת הדציבלים של המסגדים "כדי להפגין נוכחות" ובתגובה היהודים יצאו מדי פעם למבצעי 'שמע ישראל' עם רמקולי ענק המכוונים לכפרים הפלסטינים.

'חוק המואזין' של ח"כ צביקה פוגל, שנועד לאסור על שימוש ברמקולים במסגדים, עומד גם הוא ברקע, שם ישנה קואליציה להפלת החוק בין הח"כים הערבים שחוששים למסגדים, לבין הח"כים החרדים שחוששים לרמקולי השבת.

תפילות המוסלמים נערכות 5 פעמים ביום, הראשונה שבהן היא בעלות השחר, וגם במשך היום, רמקולי ענק זעקו קריאות בצהריים בערב.

כך או כך, אם ההנחיה הזו תצא לפועל, ועוצמת הומאזינים תרוסן, איכות החיים בהתיישבות תשתפר פלאים.

הודעה בכלי התקשורת בירושלים ( ללא )

אחרי שעתיים יצאה הודעה: מדובר בפייק

עדכון: בכלי התקשורת הפלסטינים פרסמו את המכתב, ולאחר כמה שעות פרסמו כי מדובר בהודעת כזב (פייק). האם מישהו פרסם את המסמך ונבהל? לא ברור.

עם זאת חלק מהמסגדים כבר קיבלו את ההוראה ויפעלו לפיה, כך אולי כן נראה שינוי.