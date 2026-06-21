טראמפ מכריז: "הוא נכשל; הוא יפרוש מראשות הממשלה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יוצא במתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ומנבא לו עתיד פוליטי קודר במיוחד.

במהלך הצהרה שסיפק, טען טראמפ בנחרצות כי מנהיג הלייבור הבריטי לא יאריך ימים בתפקידו הנוכחי בדאונינג 10. "סטארמר יפרוש מראשות ממשלת בריטניה", הצהיר הנשיא האמריקני באופן חד-משמעי.

"כישלון משמעותי"

טראמפ לא הסתפק בנבואה הפוליטית, אלא פירט את הסיבות המרכזיות שלדעתו יובילו לקריסתו של ראש הממשלה הבריטי, תוך שהוא נוגע בשניים מהנושאים הרגישים והנפיצים ביותר ביבשת אירופה כולה.

לדברי טראמפ, סטארמר הציג תפקוד לקוי לחלוטין בניהול המדיניות הלאומית של הממלכה המאוחדת. "הוא נכשל משמעותית בשני נושאים חשובים", תקף טראמפ והצביע עליהם ישירות: "הגירה ואנרגיה".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באירופה סביב משברי ההגירה ההמונית והאתגרים הכלכליים ומחירי האנרגיה המאמירים, נושאים שטראמפ מרבה לבקר בהם את מנהיגי המערב ומקדם בהם מדיניות שמרנית ותקיפה בהרבה. זוהי אינה הפעם הראשונה שטראמפ מתערב בבוטות בפוליטיקה הפנימית של בעלות הברית של וושינגטון, אך דבריו הנוכחיים מסמנים שפל חדש ביחסים האישיים בין מנהיגי שתי המעצמות