בעקבות השמועות: מנכ"לית חדשות 13 בהודעה דחופה לעובדים

על רקע דיווחים וחששות בקרב העובדים מפני מהלכי התייעלות וקיצוצים בחברה, שיגרה היום (ראשון) מנכ"לית חדשות 13 מכתב הבהרה מיוחד ומפורט לכלל עובדי המערכת, בו היא מבקשת לעשות סדר בדברים ולהציג את אסטרטגיית העבודה של הערוץ לתקופה הקרובה.

"בימים האחרונים רצות במסדרונות שמועות על קיצוצים בחברה", פתחה המנכ"לית את מכתבה באופן ישיר. "אני יודעת שחרושת שמועות כזו מייצרת חוסר ודאות ואווירה עכורה, ולכן חשוב לי להבהיר את הדברים בצורה הכי ישירה, ברורה ושקופה שיש".

פיתוח אפליקציה ואולפן חדש לקראת הבחירות

במכתב מבהירה המנכ"לית כי החברה עומדת דווקא בפני מהלכי פיתוח והשקעה כלכלית משמעותית, בייחוד לאור היעד הפוליטי והחדשותי הקרוב. "אנחנו נמצאים ערב תקופת התחדשות והשקעה ברשת בכלל ובחברת החדשות בפרט", הסבירה. "כמו שכולנו יודעים חברת החדשות ניצבת בפני אתגרים עצומים, ובראשם היערכות רחבה למערכת הבחירות הקרובה. בימים אלה אנחנו מתכננים אולפן חדש ומודרני, עובדים על פיתוח אפליקציה מתקדמת, ומהלכים נוספים שיגבירו את הנוכחות שלנו בכל הפלטפורמות ויביאו אותנו לחשיפה מקסימלית".

לדבריה, היעדים המקצועיים של הערוץ נותרו גבוהים: "המטרה שלנו ברורה: להביא את ההישגים העיתונאיים המשמעותיים ביותר ולהיות מערכת החדשות המובילה, הבועטת והרלוונטית בישראל. לשם כך, אנחנו מגייסים כוחות חדשים שיחזקו אותנו לקראת תקופת הבחירות ובכלל".

"התאמות פנימיות ושינויים בכוח האדם"

עם זאת, לצד מהלכי הגיוס והפיתוח, מאשרת המנכ"לית כי יבוצעו שינויים במבנה הארגוני וסיום העסקה של חלק מהעובדים, אך דוחה את ההגדרות על גל קיצוצים נרחב. "יחד עם זאת, התחדשות אמיתית וצמיחה דורשות גם התאמות פנימיות. לכן כחלק מהתהליך הזה יש גם שינויים במצבת כוח האדם הקיימת", כתבה. "אני מבקשת להבהיר, לא מדובר ב״גל פיטורים״ רחב ולא במהלך של קיצוצים אלא במהלך של דיוק המערכת והתאמתה למטרות העיתונאיות שלנו".

המנכ"לית התייחסה לקושי הכרוך במהלך וציינה: "ברור לי שפרידה מעובדים וחברים היא צעד מורכב וכואב. גם עבורי. חשוב לי שתדעו שכל שינוי כזה נעשה לאחר מחשבה עמוקה, היוועצות הפעלת שיקול דעת, בחינת חלופות ושיחות. אנחנו משתדלים לפעול ברגישות, ותמיד בכבוד מלא לכל מי שתרם לחברה בעבר ובהווה".

כדי למנוע את המשך המתיחות בערוץ, הצהירה המנכ"לית על לוחות זמנים מהירים לסיום המהלך: "כדי לא להשאיר את המערכת בעננה של חוסר ודאות שניזונה משמועות, חשוב לי שהתהליך הזה יהיה ממוקד וקצר. אנו נשלים את שיחות המשוב ושיפור הביצועים במהלך הימים הקרובים, ובמקביל נמשיך לגייס בשבועות ובחודשים הקרובים והכל כדי שנוכל לעשות עיתונות מצטיינת עבור צופינו".

את מכתבה חתמה במסר אופטימי לעובדים שנשארים במערכת: "הכיוון אליו אנחנו הולכים הוא של צמיחה יצירה, ומערכת חזקה תחרותית ומנצחת. אני מאמינה בדרך הזו ומאמינה בכם ומשוכנעת שנצליח. דלתי כרגיל תמיד פתוחה בפניכם, בכל עניין".