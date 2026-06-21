אחרי מות הבעלים: בית המשפט הורה על פירוקו של העיתון החרדי הנחשב

דרמה בעולם המדיה החרדי: בית המשפט נעתר לבקשתם של כ-75 מעובדי התאגיד והורה על פירוקן הרשמי של החברות המפעילות את רשת המקומונים 'קו עיתונות' ואת מתחמי קירות הטיפוס שבבעלות הקבוצה.

ההחלטה הדרמטית התקבלה כחודשיים לאחר פטירתו הפתאומית של מייסד ובעלי הרשת, אריאל קוניק ז"ל, בגיל 62. מותו המפתיע הותיר את החברות בקשיים כלכליים חמורים, אשר הובילו להפסקת תזרים המזומנים ולעצירת תשלום המשכורות לעשרות המועסקים במשך תקופה ממושכת. בעקבות מתן צו הפירוק, יופנו כעת העובדים להגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את השכר והפיצויים המגיעים להם על פי חוק.

קריסתה של הרשת מסמנת את סיומו של עידן משמעותי ביותר בעיתונות המגזרית, שכן המנוח נחשב לאחד האנשים המשפיעים ביותר על מפת התקשורת החרדית. את צעדיו הראשונים בתחום עשה בשנות ה-90 בעיר פתח תקווה, ובהמשך הרחיב את פעילותו לבני ברק, שם הקים מקומון שהיווה את אבן הפינה לרשת הארצית המשגשגת שכללה כותרים פופולריים דוגמת 'קול העיר' ו'השבוע בירושלים'.

במהלך השנים הרחיב את השפעתו מעבר לעיתונות הכתובה, היה שותף מרכזי בהקמת תחנת הרדיו "קול ברמה" ושימש כמנכ"ל הראשון שלה, ובשנת 2018 אף הוביל את רכישת העיתון הוותיק 'יום ליום' במטרה להצילו מסגירה. בשנת 2017 שולבו בקבוצה משקיעים זרים מדרום אמריקה בעסקה ששיקפה לחברה שווי של עשרות מיליוני שקלים, לצד מינויו של חיים כהן ליו"ר הדירקטוריון.

לאורך כל שנות פעילותו, הקפיד קוניק על קו מערכתי שמרני התואם את רוח גדולי ישראל לצד שמירה מוחלטת על שביתה מלאה מפעילות בשבתות ובחגים, וסגירתה הסופית של הרשת כעת מותירה חלל עמוק בשוק התוכן החרדי.