סרוגים
חדשות חרדים

אחרי מות הבעלים: בית המשפט הורה על פירוקו של העיתון החרדי הנחשב

חודשיים לאחר פטירתו הפתאומית של המייסד והבעלים אריאל קוניק ז"ל, נעתר בית המשפט לבקשת עשרות עובדי החברה וחתם את הגולל על רשת המקומונים המובילה במגזר. העובדים, שלא קיבלו שכר שבועות ארוכים, יופנו למוסד לביטוח לאומ

16:34
תגובות
אילוסטרציה
אילוסטרציה | צילום: צילום: נתי שוחט

דרמה בעולם המדיה החרדי: בית המשפט נעתר לבקשתם של כ-75 מעובדי התאגיד והורה על פירוקן הרשמי של החברות המפעילות את רשת המקומונים 'קו עיתונות' ואת מתחמי קירות הטיפוס שבבעלות הקבוצה.

ההחלטה הדרמטית התקבלה כחודשיים לאחר פטירתו הפתאומית של מייסד ובעלי הרשת, אריאל קוניק ז"ל, בגיל 62. מותו המפתיע הותיר את החברות בקשיים כלכליים חמורים, אשר הובילו להפסקת תזרים המזומנים ולעצירת תשלום המשכורות לעשרות המועסקים במשך תקופה ממושכת. בעקבות מתן צו הפירוק, יופנו כעת העובדים להגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את השכר והפיצויים המגיעים להם על פי חוק.

קריסתה של הרשת מסמנת את סיומו של עידן משמעותי ביותר בעיתונות המגזרית, שכן המנוח נחשב לאחד האנשים המשפיעים ביותר על מפת התקשורת החרדית. את צעדיו הראשונים בתחום עשה בשנות ה-90 בעיר פתח תקווה, ובהמשך הרחיב את פעילותו לבני ברק, שם הקים מקומון שהיווה את אבן הפינה לרשת הארצית המשגשגת שכללה כותרים פופולריים דוגמת 'קול העיר' ו'השבוע בירושלים'.

במהלך השנים הרחיב את השפעתו מעבר לעיתונות הכתובה, היה שותף מרכזי בהקמת תחנת הרדיו "קול ברמה" ושימש כמנכ"ל הראשון שלה, ובשנת 2018 אף הוביל את רכישת העיתון הוותיק 'יום ליום' במטרה להצילו מסגירה. בשנת 2017 שולבו בקבוצה משקיעים זרים מדרום אמריקה בעסקה ששיקפה לחברה שווי של עשרות מיליוני שקלים, לצד מינויו של חיים כהן ליו"ר הדירקטוריון.

לאורך כל שנות פעילותו, הקפיד קוניק על קו מערכתי שמרני התואם את רוח גדולי ישראל לצד שמירה מוחלטת על שביתה מלאה מפעילות בשבתות ובחגים, וסגירתה הסופית של הרשת כעת מותירה חלל עמוק בשוק התוכן החרדי.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הניתוחים, הפרשנויות והסיפורים החמים, מוגשים בצורה מעמיקה וממוקדת ישר למייל

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0

עוד בחדשות

תגובות