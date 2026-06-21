מעבר חד: עיתונאית ערוץ 12 עוברת לערוץ 14

מערכת ערוץ 14 ממשיכה להתרחב ומציגה הבוקר (ראשון) רכש חדש לזירת הדיגיטל: אנשי האתר הודיעו רשמית על הצטרפותה של יעל אנקר, שתשמש ככתבת הבריאות של אתר החדשות הנושא את השם C14.

אנקר מגיעה לתפקיד עם רקע מקצועי עשיר וניסיון ממוקד בעולם הרפואה והבריאות בטלוויזיה. את צעדיה הראשונים בעולם התקשורת עשתה כחלק מצוות התוכן והמערכת של תוכנית האקטואליה "חדשות הבוקר" בהגשת ניב רסקין בקשת 12.

בהמשך הדרך, העמיקה את התמחותה המקצועית כאשר שימשה כעורכת תוכן וככתבת מובילה ב"ערוץ דוק" – ערוץ הבריאות, שם סיקרה מקרוב את מערכת הרפואה בישראל, מחקרים חדשים ומגמות בריאותיות. במסגרת תפקידה החדש באתר ערוץ 14, היא צפויה להוביל את התחום, להביא חשיפות ודיווחים שוטפים, ולספק לגולשים עדכונים וכתבות עומק מהזירה הרפואית בארץ ובעולם.

"יתרום להמשך הרחבת הסיקור המקצועי"

בהנהלת ערוץ 14 בירכו על המינוי החדש ורואים בו חלק ממגמת שדרוג תכני האתר והרחבת תחומי הסיקור לטובת הקהל הרחב.

מהנהלת הערוץ נמסר באופן רשמי עם כניסתה לתפקיד: ״אנו שמחים מאוד על הצטרפותה של יעל אנקר למשפחת C14. אנחנו בטוחים לחלוטין כי הניסיון המוכח שלה וההיכרות המעמיקה והטובה שלה עם עולם ותחום הבריאות יתרמו רבות להמשך הרחבת הסיקור המקצועי והאיכותי של האתר״.