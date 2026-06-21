סקר דרמטי: כמה מנדטים שווה עופר וינטר?

בעוד המערכת הפוליטית סוערת סביב הניסיונות לייצר חיבורים במרכז ובשמאל, נראה כי דווקא מהאגף הימני עשוי להגיע המפתח שישבור את המבוי הסתום. סקר חדש ודרמטי שנערך על ידי דודי חסיד ומכון "קנטאר", והגיע לידי "ישראל היום", מסמן את תת-אלוף (במיל') עופר וינטר כמי שמחזיק בכוח אלקטורלי משמעותי שעשוי לשנות לחלוטין את מפת המנדטים.

על פי נתוני הסקר, ריצה עצמאית של עופר וינטר מניבה תוצאה נאה ומפתיעה של 5 מנדטים. במציאות שבה מרבית הסקרים אינם מעניקים לגוש הימין בראשות בנימין נתניהו את האצבע ה-61 הדרושה להקמת קואליציה ללא הישענות על מפלגות אחרות, הנתון של וינטר הופך למשמעותי במיוחד. במערכת הפוליטית מעריכים כי וינטר, שמזוהה עם קהלים רחבים בציונות הדתית ובימין השמרני, עשוי להיות בדיוק הגורם שיפתור לנתניהו את בעיית הגושים ויעניק לו את הרוב הדרוש להרכבת הממשלה.

מפת החיבורים המלאה: מי עוד נע סביב אחוז החסימה?

הסקר המלא בדק שורה ארוכה של תרחישים ואיחודים אפשריים בין דמויות בולטות שנעות כיום סביב אחוז החסימה, אך חיבור ביניהן עשוי להוות את לשון המאזניים של הבחירות הבאות.

להלן הנתונים המלאים שנבחנו בסקר במפלגות המרכז - הימין:

ציר גלעד ארדן ויועז הנדל: שיתוף פעולה פוליטי בין שגריר ישראל לשעבר באו"ם לשר לשעבר, יחד עם תנועות המילואימניקים, שווה על פי הממצאים 7 מנדטים.

ציר בני גנץ, דדי שמחי וירון זליכה: איחוד כוחות בין ראש הממשלה לשעבר, נציב כבאות והצלה לשעבר והפרופסור לכלכלה, מייצר רשימה משותפת השווה 6 מנדטים.

ציר יועז הנדל וחילי טרופר: חיבור של הנדל ונציגי המילואים יחד עם חבר הכנסת טרופר ותנועת "הרבעון הרביעי", מניב נתון של 5 מנדטים.

מול הנתונים של וינטר, רוב המתמודדים ברשימות המרכז הללו מצהירים על שאיפה להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה, ומבהירים בהצהרותיהם כי הם אינם מתכוונים להעניק לנתניהו את המנדט ה-61 להקמת ממשלת ימין צרה – מה שמדגיש עוד יותר את חשיבותו של וינטר כגורם המכריע האפשרי.