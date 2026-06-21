בדרכו האחרונה: תושבי גבע בנימין מלווים בדגלי ישראל את משפחתו של נוה ז"ל 

תושבי גבע בנימין (אדם) התכנסו היום (ראשון) למפגן תמיכה וכאב, וליוו בדגלי ישראל את בני משפחת חבשוש עם יציאתם מביתם ללוויית בנם, סמל ראשון נוה חבשוש הי"ד.

נוה ז"ל, בן 20 בנופלו, שירת כמפקד טנק מפקד הגדוד (מג"ד) 52 של חטיבת השריון 401, ונפל בלילה שבין חמישי לשישי במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, לאחר שהטנק שבו שהה עלה על מטען. באירוע נהרג גם הלוחם דור בן שמחון ז"ל ונפצעו ארבעה לוחמים נוספים.

נוה נולד וגדל באדם, התחנך במוסדות החינוך ביישוב ולאחר מכן למד במכינה הקדם-צבאית בית יתיר. הוא סיים לאחרונה קורס מפקדי טנקים, ראה בשירותו שליחות גדולה ותכנן לצאת בהמשך לקורס קצינים. הוא הנופל השלישי מהיישוב גבע בנימין מאז פרוץ המלחמה.

ההודעה האחרונה: "שלא אספר לאימא"

אביו של נוה, חיים חבשוש, המשמש כסגן מפקד חטיבת המילואים יפתח (11), סיפר בכאב על בנו שהיה אהוב על כולם, צנוע ותמיד שש לעזור. האב שיתף ברגעים האחרונים שלפני האסון, כאשר ביום חמישי בשעה 23:00 שלח לו נוה הודעה וכתב כי ייתכן שיצא הביתה ביום ראשון. נוה ביקש מאביו שלא יספר על כך לאמו, עינב, כדי שלא תתאכזב אם היציאה לא תסתדר. שעה ורבע בלבד לאחר מכן, נפגע הטנק שלו.

משפחת חבשוש היא חלק בלתי נפרד מקהילת עובדי המועצה האזורית בנימין; האם עינב מנהלת את מחלקת החינוך המיוחד באגף החינוך, והאחות נועם עובדת במוקד הביטחון. נוה הותיר אחריו הורים ושתי אחיות, נועם ונסיה.

ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, ספד לו: "הלב של כולנו נשבר. נוה היה מטובי בניה של הארץ הזו, צעיר מלא אור, אהבת אדם, אחריות וענווה, שבחר לעמוד בחזית ולהגן על עם ישראל. בשם כל תושבי בנימין אני מחבק את המשפחה ומשתתף באבלם הכבד".