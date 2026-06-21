שווה 7 מנדטים: המפלגה החדשה שתכריע את הבחירות

במציאות הפוליטית הנוכחית, שבה מרבית הסקרים מצביעים על שוויון מוחלט ואינם מעניקים לאף אחד מהגושים רוב של 61 מנדטים ללא הישענות על המפלגות החרדיות והערביות, תשומת הלב של המערכת כולה מופנית אל מתחת לרדאר. שאלת השאלות לקראת הבחירות היא כיצד יתעצבו החיבורים בין הדמויות והרשימות המרחפות כעת סביב אחוז החסימה – מהלך שצפוי לקבוע מי יזכה להרכיב את הממשלה הבאה.

נתונים חדשים מתוך סקר מיוחד שביצע הסוקר דודי חסיד יחד עם מכון "קנטאר", והגיעו לידי עיתון "ישראל היום", משרטטים את כוחם האמיתי של השחקנים הללו ומציגים תרחישים דרמטיים שיכולים לשנות את פני המפה. על הפרק עומדים שמות מוכרים היטב לציבור: בני גנץ, דדי שמחי, יועז הנדל, גלעד ארדן, חילי טרופר וירון זליכה.

התרחישים שנבחנו: כמה שווה כל איחוד?

מניתוח הממצאים עולה כי ריצה משותפת של הגורמים הללו שווה מספר לא מבוטל של מנדטים, שעשויים להוות את לשון המאזניים של המערכה כולה. אלו האפשרויות המרכזיות שנבדקו בסקר:

ציר ארדן-הנדל והמילואימניקים: שיתוף פעולה פוליטי בין שגריר ישראל לשעבר גלעד ארדן לשר לשעבר יועז הנדל, יחד עם תנועות המילואימניקים, מניב נתון מרשים של 7 מנדטים.

ציר הנדל-טרופר והרבעון הרביעי: איחוד של יועז הנדל ונציגי המילואים יחד עם חבר הכנסת חילי טרופר ותנועת "הרבעון הרביעי", שווה לפי הסקר 5 מנדטים.

ציר גנץ-שמחי-זליכה: חיבור של ראש הממשלה לשעבר בני גנץ עם תא"ל (במיל') דדי שמחי והפרופסור ירון זליכה, מייצר רשימה ששווה 6 מנדטים.

מכנה משותף בולט מאחד את מרבית הדמויות הפועלות בתוך הרשימות הללו: כמעט כולם מדגישים את הצורך הקריטי בהקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה. במקביל, המועמדים השונים מבהירים בהצהרותיהם כי הם אינם מתכוונים להיות אלו שיעניקו לבנימין נתניהו את האצבע ה-61 הדרושה לו להקמת קואליציית ימין צרה.