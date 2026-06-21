ג'ודי ניר מוזס תוקפת: "לכו לעזאזל; שמישהו יכבה את האור"

הביקורת הפומבית ויוצאת הדופן שהטיח סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, בחברי הקבינט המדיני-ביטחוני בישראל, ממשיכה לעורר הדים נרחבים בשיח הציבורי ומציפה את החשש מפני פגיעה אנושה ביחסים הדיפלומטיים בין המדינות.

מי שבחרה להביע את מחאתה בצורה חריפה ולא מעודנת היא אשת התקשורת ג'ודי ניר מוזס, שפרסמה סטורי נוקב במיוחד בחשבון האינסטגרם שלה. על רקע מוזיקה שבחרה לצרף, תקפה ניר מוזס את התנהלות הדרג המדיני שלדבריה מוביל לבידוד בין-לאומי מסוכן.

"ילכו לעזאזל"

"הגיע הזמן שכל ההזויים בממשלה הזאת, שאיבדה את התומכת היחידה שלנו בעולם, ילכו לעזאזל", הטיחה ניר מוזס בכעס רב בפני עוקביה. היא הוסיפה אזהרה קודרת לגבי עתידה של המדינה ללא המטרייה האווירית והמדינית של וושינגטון: "תפנימו, בלי התמיכה של האמריקאים אנחנו יכולים להשאיר את המפתחות ולכבות את האור".

התפרצות הזעם של אשת התקשורת מגיעה ימים ספורים לאחר תדרוך סוער שהתקיים בבית הלבן, במהלכו יצא סגן הנשיא ואנס חזיתית נגד שרים בממשלת ישראל. ואנס האשים אותם בכך שהם תוקפים את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויוצאים נגד מזכר ההבנות שהושג מול איראן.

בדבריו החריפים הזכיר ואנס לירושלים מי מחזיק במפתחות של הסיוע הבין-לאומי, וציין כי טראמפ הוא "ראש המדינה היחיד בעולם שמגלה סימפטיה כלפי ישראל". סגן הנשיא האמריקני חתם אז במסר עקצני לעבר השרים בארץ ואמר: "אם הייתי בקבינט של ממשלת ישראל, אולי לא הייתי תוקף את בעלת הברית החזקה היחידה שיש לה בעולם".