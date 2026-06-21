שבוע העיצוב חוזר לבירת ישראל

שבוע העיצוב ירושלים חוזר במהדורה רחבת היקף שתתקיים בין 9–16 ביולי 2026 בבית הנסן וברחבי ירושלים.

מאז היווסדו בשנת 2011, הפך שבוע העיצוב ירושלים לפלטפורמה ייחודית לפיתוח עבודות מקור, לשיתופי פעולה בינלאומיים ולהצגת פרויקטים חדשים ופורצי דרך. עם למעלה ממאה משתתפים, מדובר באירוע התרבות הציבורי הגדול והמוביל בישראל בתחום העיצוב. פתוח לקהל הרחב וללא עלות.

הנושא השנתי, "שער ניצחון", בוחן את המפגש בין ספורט לעיצוב, ואת האופן שבו מושגים כמו ניצחון, תחרות ושייכות מתורגמים לשפה חזותית ותרבותית. על רקע אירועי הספורט הבינלאומיים של קיץ 2026, מציע שבוע העיצוב מבט מחודש על הספורט כמרחב חברתי, פוליטי ורגשי. צבעי קבוצות, סמלים, דגלים, אופנת ספורט ואצטדיונים מעצבים זהות ותודעה קולקטיבית, והופכים את זירות הספורט למרחבים של רגש, כוח ושייכות.

בין הפרויקטים בשבוע העיצוב: ״באתי לעודד״ עם עבודות של אלון רוטמן, עוז מועלם ונטע דרור, ״היכל התהילה״ שתעסוק ברעיונות של ניצחון והישג דרך עבודות של בינה בייטל, עדן קיכלר ומעצבים נוספים, ״המקצה״ באוצרותה של רוני יחזקאל שתציע משחקים ומיצבים אינטראקטיביים לקהל, ו״השדכן״ בניהולו האמנותי של איתי יעקב, המחבר בין מעצבים ירושלמים לאוהדי כדורגל דרך אופנה, צילום ותרבות אוהדים. לצד אלה יוצגו גם ״ספרטה״ שתבחן את הקשר בין ספורט, כוח ומשמעת, ״חדר בקרה״ שיעסוק במדידה, מעקב וטכנולוגיה בעולם הספורט, פרויקט כרזות מיוחד של בצלאל, המכביה ואוניברסיטת בן גוריון, ותוכנית תוכן רחבה של הקרנות, מופעים, שיחות ומוזיקה בניהולו האמנותי של יובל מנדלסון.

לצד התוכנית האמנותית, שבוע העיצוב ירושלים מציע חוויית ביקור עירונית עשירה ומלאה. אורחים שישארו ללון בירושלים במהלך ימי האירוע יקבלו צמיד VIP ייעודי, אשר יאפשר תנועה נוחה בין מוקדי הפעילות. הצמיד יכלול שאטל חינמי בין בתי המלון, בית הנסן וסינמטק ירושלים – המקיים במקביל את פסטיבל הקולנוע – לצד הטבות נבחרות, כניסה ללא תור לאירועים, הנחות בבר הספורט בבית הנסן ובמוקדי בילוי בעיר.

אודות שבוע העיצוב ירושלים

פרויקט הדגל השנתי של בית הנסן, המתקיים מאז 2011 הוא אירוע התרבות העיצוב הציבורי הגדול והמשפיע בישראל שפתוח לקהל הרחב, וכולל שלל אירועים, מופעים ותערוכות עיצוב מקומיות ובינלאומיות.

במרכזו של שבוע העיצוב ירושלים עומדת מדי שנה תמה שלאורה נבחנות סיטואציות ירושלמיות וישראליות ייחודיות, בעלות רלוונטיות בינלאומית. מדי שנה, מעצבים משלל דיסציפלינות מוזמנים לשבוע העיצוב ירושלים כיחידים וכקבוצות כדי לפתח פרויקטים ורעיונות חדשים, ולהגיב בדרכם לתמה השנתית.

ולמה שער הניצחון? אנחנו שואלים את רן וולף המנהל: ‘שער ניצחון’ מבקש להשתמש בשפת הספורט כדי לבחון שאלות של כוח, תקווה, זהות, תחרות, סולידריות והמחיר האנושי של הרצון לנצח. אנחנו מזמינים את כולם, מכל מקום ובכל גיל, להיות שחקנים פעילים , להשתתף, וליהנות מהמפגש שבין עיצוב, ספורט ותרבות בירושלים."מסביר רן, מנהל שבוע העיצוב ירושלים.