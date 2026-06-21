אמיר אוחנה לבג״ץ: לא אקיים בחירות נוספות למבקר המדינה

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע היום (ראשון) לבג״ץ כי הוא לא יקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.

״הכנסת אמרה את דברה״, כתב אוחנה בחשבונו ברשת X לצד פרסום ההחלטה. ביום חמישי בג"ץ דן בעתירות לפסילת המינוי של עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד, והורה לכנסת להודיע אם תסכים לקיים הצבעה חוזרת.

בג"ץ הבהיר כי אם הכנסת תסרב, הוא צפוי להוציא צו שמורה לה לקיים את ההצבעה ולפרט את התנאים בהם תתקיים, לאור הפרת החשאיות בהצבעה. באשר לשאלה אם יוצא צו ביניים שיקפיא את כניסת ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, השיב נשיא בית המשפט העליון נעם סולברג כי החלטה בנושא תינתן בהמשך.

בסיכום הדיון ביום חמישי הובהר כי השופטים מתכוונים להוציא צו על תנאי בנושא חשאיות ההצבעה לתפקיד, אך לא בשאלת ניגוד העניינים של ראבילו. סולברג הסביר כי "כרגע יש עננה לא רצויה. חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות, חברי כנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם". על כן, הציעו השופטים כי חברי הכנסת יקיימו הצבעה חוזרת וחשאית. "מה שתחליטו, זה בסדר, רק שזה יעשה בהליך נקי ותקין", הבהיר סולברג.