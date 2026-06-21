בהשקעה של 27 מיליון שקל: קיש ודגן חנכו בית ספר חדש בשומרון

שר החינוך יואב קיש וראש מועצת שומרון יוסי דגן חנכו הבוקר את מבנה הקבע החדש של בית הספר היסודי בממלכתי-דתי ביישוב עלי זה"ב בשומרון. בית הספר החדש נבנה בהשקעה של 27 מיליון ש"ח, וכולל מתחם מודרני של 24 כיתות לימוד, מרחבי למידה חדשניים ומגרש ספורט. בית הספר צפוי לצמוח וילמדו בו בשנים הקרובות כ-500 תלמידים.

בניית בית הספר נעשתה כחלק מתוכנית חומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון, אותה מוביל ראש המועצה יוסי דגן. על פי התוכנית שהחלו להיות מושקעים בשדרוג ופיתוח החינוך בשומרון 50 מיליון שקלים למשך חמש שנים. זאת כחלק מהיערכות המועצה ובשל הגידול המהיר באוכלוסייה בשומרון. בחנוכת בית הספר השתתפו: מנהל בית הספר יצחק רפפורט, יו"ר ועד היישוב עלי זהב ישי אלוש, רב היישוב הרב גד מכטה, מפקחת המחוז במשרד החינוך אורלי בטיטו, מפקח בתי הספר הרב דוד סעדיה, מנכ"ל המועצה חיים מרגוליס, מנהלת אגף חינוך טל נבוני, צוות אגף החינוך במועצה, תלמידים, הורים ותושבי האזור.

קיש ודגן חונכים את בית הספר בעלי זהב - אברהם פליטר קיש ודגן חונכים את בית הספר בעלי זהב | צילום: אברהם פליטר 10 10 0:00 / 1:21

מנתוני המועצה עולה כי בתוך עשור נרשם זינוק של למעלה מ-50% במספר בתי הספר בשומרון, כאשר המערכת גדלה מ-21 בתי ספר ל-32 מוסדות פעילים כיום. תנופת פיתוח זו כללה הקמה של 11 בתי ספר חדשים בעשור האחרון, מתוכם 6 בתי ספר יסודיים ו-5 מוסדות על-יסודיים. במקביל לצמיחת התשתיות, בשנתיים האחרונות נרשם גידול של 5% במספר התלמידים הלומדים במערכת החינוך המקומית.

שר החינוך יואב קיש אמר בטקס חנוכת בית הספר: ״חנוכת בית הספר החדש בעלי זהב היא הרבה מעבר לפתיחת מוסד חינוכי. זהו ביטוי נוסף לצמיחתה ולחיזוקה של ההתיישבות ביהודה ושומרון ולמחויבות שלנו להמשיך לבנות, לפתח ולהשקיע בדור העתיד. בשנים האחרונות הרחבנו משמעותית את ההשקעה בחינוך באזור, ולאחרונה אף פתחנו מחדש את מוסדות החינוך בשא-נור ובחומש. זהו ביטוי מעשי לחיזוק ההתיישבות ולמימוש החזון הציוני בשטח. תושבי יהודה ושומרון הם ציבור חלוצי, ציוני וערכי שבונה את הארץ יום אחר יום. נמשיך לחזק את ההתיישבות, להשקיע בחינוך ובתשתיות, משום שחיזוקה של יהודה ושומרון הוא חיזוקה של מדינת ישראל כולה״.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "מי שרוצה לראות את העתיד של מדינת ישראל צריך להסתכל על ילדי השומרון. הצמיחה הדמוגרפית, הבנייה וההתפתחות מחייבות אותנו להמשיך להוביל מהפכה חינוכית. מערכת החינוך בשומרון נמצאת בתנופת צמיחה חסרת תקדים. עשרות מיליוני שקלים מושקעים בבינוי, בפדגוגיה ובחדשנות, מתוך הבנה שהילדים של היום הם המנהיגים של המחר. אנו גאים לחנוך היום בית ספר חדש ומתקדם שייתן מענה לדורות הבאים של תלמידי האזור".