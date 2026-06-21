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מהטלוויזיה לעיתון: זה העורך הראשי החדש של "דה מרקר"

מ-i24news לכיסא הנחשק ביותר בעיתונות הכלכלית: ברוך שי מונה לעורך הראשי של האתר והעיתון מבית "הארץ"

14:25
1 תגובות
ברוך שי
ברוך שי | צילום: יונתן זינדל פלאש 90

ברוך שי מונה רשמית לתפקיד העורך הראשי החדש של עיתון ואתר "TheMarker". שי צפוי להיכנס לתפקידו הרשמי באמצע חודש יולי הקרוב. כך מתפרסם היום (ראשון) באתר גלובס.

שי מגיע לתפקיד הרם לאחר שורת תפקידים בכירים ומשמעותיים במפת התקשורת הישראלית. בתפקידו האחרון שימש כמשנה למנכ"ל ערוץ החדשות i24news בעברית, שם לקח חלק מרכזי בהקמתו ובעיצובו של הערוץ החדש.

רקע מקצועי: בעברו עמד שי במשך כחמש שנים בראש חטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי "כאן" (כאן 11), והיה אחראי על בניית מערכת החדשות של התאגיד מיומה הראשון. לפני כן מילא תפקידי עריכה וניהול בכירים בחברת החדשות של ערוץ 10 (כיום חדשות 13), ובהם עורך המהדורה המרכזית.

מינויו של שי לראשות "TheMarker" מסמן את חזרתו לעיתונות הכתובה והדיגיטלית, והוא יידרש להוביל את גוף התקשורת הכלכלי המוביל באתגרי התקופה, תוך המשך ביסוס מעמדו בשוק המדיה התחרותי.

(ברוך שי. באדיבות המצולם) ((באדיבות המצולם))

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תגובות

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הארי
לפני שעתיים

ברגע שדה מרקר הפך להיות פוליטי ולא כלכלי עזבתי אותו הפסקתי את המנוי