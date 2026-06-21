נועה קירל חושפת: "אנחנו מאוד מאמינים בה' - דניאל מניח תפילין כל יום"

מאחורי אחת הזוגיות המדוברות בישראל מסתתר גם חיבור עמוק לאמונה. בריאיון לסרוגים, שנערך במסגרת השקת "אל על טראוול", פלטפורמת התיירות החדשה של אל על, סיפרה נועה קירל על המקום המרכזי שתופסת הדת בחייה ובחיי בן זוגה דניאל, ואף חשפה כי בתקופה האחרונה הוא התחזק עוד יותר.

"אנחנו מאוד מאוד מאמינים" "אני גם קרובה לדת, דניאל ממש קרוב לדת, ומניח תפילין כל יום", סיפרה קירל. לדבריה, גם כשהשניים שוהים מחוץ לישראל, הם משתדלים לשמור על המנהגים שמלווים אותם. "אם אנחנו בשישי שם אז אנחנו תמיד נעשה קידוש ונברך על הלחם". קירל הדגישה כי האמונה היא חלק משמעותי מהזוגיות שלהם. "אנחנו שנינו מאוד מאוד מאמינים. הוא ממש נכנס לזה לאחרונה עוד יותר חזק, וזה כיף לראות את זה".

10 10 0:00 / 3:08

החיים בלונדון והחיבור לדת

כשנשאלה מה עומד לדעתה מאחורי ההתחזקות של דניאל, קירל קישרה זאת בין היתר לעובדה שהוא מתגורר ועובד בלונדון במשך חלק ניכר מהזמן.

"אני חושבת גם מהריחוק הפיזי שיש לו מישראל", הסבירה. "הוא כן רוצה להרגיש קרוב, והדת מאוד מקרבת".

לדבריה, דווקא המרחק מהבית ומהסביבה המוכרת גורם לחיבור עמוק יותר למסורת ולמנהגים, והאמונה מספקת תחושת שייכות וחיבור גם כשהוא נמצא הרחק מישראל.

"מאמינים שהכול לטובה"

לצד המנהגים והמסורת, קירל סיפרה כי האמונה באה לידי ביטוי גם בגישה שמלווה אותם ביום-יום.

"תמיד באנרגיה טובה ומאמינים שהכול לטובה", אמרה. "וזה כיף שיש את האמונה הזאת ממש".