צה"ל חיסל מחבל חמאס ששימש במקביל כצלם של אלג'זירה

אין חסינות למחבלים. צה"ל תקף אתמול (ש') במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ששימש כפעיל צליפה. ושאח חוסל לצד שני מחבלים נוספים מארגון הטרור חמאס.

ושאח היה במקביל לעיסוקו בטרור צלם של רשת אל-ג׳זירה הקטארית בשנים האחרונות. בהודעת צה"ל נאמר כי ושאח היה פעיל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. בעת האחרונה, הוא קידם מתווי צליפה ופעולות טרור נוספות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

ושאח עבד עם אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, שפעל במסווה של עיתונאי אל-ג׳זירה וחוסל באפריל.

בשל פעילותו הצבאית בעת האחרונה והאיום שהיווה על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, ושאח חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי