במהלך החופשה המשפחתית: עדן הראל עשתה ספורט ימי ונפצעה 

חופשות משפחתיות בחו"ל הן בדרך כלל הזמן המושלם לבטן-גב, צבירת חוויות וניקוי ראש, אבל עבור מגישת הטלוויזיה עדן הראל, הנופש הנוכחי בקפריסין הסתיים בצילומים מסוג קצת פחות משמח.

הראל, שנמצאת בימים אלו בחופשה מעבר לים יחד עם בן זוגה עודד מנשה והילדים, שיתפה את עוקביה באינסטגרם בדרמה רפואית כואבת במיוחד שעברה עליה, לאחר שניסתה לאתגר את עצמה בפעילות אקסטרים ימית.

"לא יכולה להזיז את הכתף"

בסטורי שהעלתה לחשבונה, כשהיא נראית כואבת ומותשת, הסבירה הראל למעריצים המודאגים בדיוק מה קרה שם, מאחורי הקלעים של הפוסטים המחוייכים:

"אז עשיתי ספורט ימי כשהייתי בקפריסין, וכנראה שהתחיל קרע קטן בכתף. הרגשתי, אבל כמובן שלא עצרתי", הודתה בכנות המאפיינת אותה.

ההחלטה להמשיך "כרגיל" ולא לעצור מיד גבתה, כצפוי, מחיר כואב. הראל עדכנה כי המצב החמיר בצורה משמעותית, וכי היא נאלצה לפנות לטיפול רפואי: "נמצאת במוקד מחכה לצילום, לא יכולה להזיז את הכתף".